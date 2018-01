Stadion wird internationale Fußballbühne

Das Klagenfurter Stadion wird heuer zur internationalen Fußballbühne. Am 23. März triff Österreich in einem Testspiel auf Slowenien. Am 2. Juni spielt das Nationalteam in einem freundschaftlichen Länderspiel gegen den Weltmeister Deutschland.

Sportreferent Peter Kaiser zeigte sich erfreut über den Zuschlag des ÖFB. Es zeige, dass man Kärnten als Austragungsstätte Vertrauen schenke, zudem werden viele Fußballfans aus unserem Nachbarland erwartet. Auch die Klagenfurter Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler und der Marketingverantwortliche Daniel Greiner zeigten sich stolz, dass es gelungen ist, diese Fußball-Highlights in die Landeshauptstadt zu bringen. Nach dem Sppiel gegen Slowenien geht es Schlag auf Schlag: Am 1. Mai folgt das ÖFB Cupfinale und am 2. Juni das Topspiel gegen Weltmeister Deutschland.

Foda: Wollen uns mit den Besten messen

ÖFB-Teamchef Franco Foda, der am 1. Jänner offiziell seinen neuen Posten angetreten hat, sagte mit Blick auf die Duelle: „Das sind Herausforderungen, aber wir wollen uns mit den Besten messen.“ Zudem werden Fußballfreunde auch außerhalb des Stadions auf dem Neuen Platz bei den Live-Übertragungen der WM-City in Klagenfurt auf ihre Kosten kommen.

Die slowenische Fußball-Nationalmannschaft nimmt seit 1998 an WM bzw. EM-Qualifikationen teil. In der abgelaufenen Qualifikation für die WM in Russland landeten die Slowenen in der Gruppe F nach zehn Spielen hinter England, der Slowakei und Schottland an vierter Stelle. Sie errangen vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen.