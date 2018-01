Angebotsfrist für Hafnersee-Gründe endet

Am Montag endet die Angebotsfrist für den Verkauf von Flächen am Hafnersee. Das Land bietet 14 Hektar zum Verkauf an. Die Gemeinde Keutschach befürchtet, dass an einen Privaten verkauft und damit die nachhaltige Tourismusentwicklung am Hafnersee unmöglich gemacht werde.

Karl Dovjak, der Bürgermeister von Keutschach (SPÖ), spricht von einem schicksalshaften Tag für die Gemeinde: Um 12.00 Uhr endet die Abgabefrist der Angebote für die zum Verkauf stehenden Grundstücke am Hafnersee.

Zwar hat das Gebiet auf der Nordseite des Sees keinen direkten Seezugang, dafür aber einen Standort für ein mögliches Hotel in Bestlage, auf einem Hügel mit Blick auf den See. Mitten im Landschaftsschutzgebiet, das sich auch auf die Südseite des Sees erstreckt, gibt es aber sehr wohl - bei geneuaerem Hinschauen - einen kleinen Grund mit Seezugang. Lukrativ also für potentielle Käufer.

Bürgermeister hält an Widerruf fest

Einen Widerruf des Verkaufsprozesses werde es nicht geben, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Die Gemeinde pochte ja darauf, den Verkaufsprozess zu stoppen, um zu verhindern, dass das 14 Hektar große Areal womöglich an einen Privaten verkauft wird. Dovjak fordert nach wie vor, dass zumindest das Landschaftsschutzgebiet in öffentlicher Hand bleiben müsse. Die Gemeinde würde es selbst kaufen oder die Bundesforste.

Laut dem Bürgermeister sei ein Widerrufsgrund in Verbindung mit dem Bieterverfahren gegeben. Die ausschreibenden Stelle habe sich mit dem örtlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Keutschach nicht intensiv genug auseinandergesetzt, kritisiert er. Wäre Gegenteiliges der Fall gewesen hätte das zu einer anderen Ausschreibung geführt.

Bürgermeister ortet „unprofessionelles Vorgehen“

Dovjak bleibt dabei: Wenn das Land wirklich beabsichtigt hätte, der Gemeinde touristisch zu helfen, hätte man andere Flächen am Nordufer zum Verkauf angeboten. Er wirft Landeshauptmann Peter Kaiser und den Verantwortlichen der Seeinimmobiliengesellschaft unprofessionelles Vorgehen vor. Mit einer Weisung hätte man den verkauf allemal stoppen können, sagt Dovjak: „Was da passiert, das stimmt einen trauig. Wir - da spreche ich für den gesamten Gemeinderat - sind einfach enttäuscht.“

Am 12. Jänner, also Ende der Woche, soll bereits von Seiten des Landes bekanntgegeben werden, wer der Käufer ist.

