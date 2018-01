Pensionist stürzte mit Auto in Bachbett

Ein 84 Jahre alter Pensionist aus Straßburg ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Herd (Gemeinde Straßburg) verletzt worden. Er stürzte wegen Straßenglätte mit seinem Auto in einen Bach.

Der Mann war aus Langwiesen kommend in Richtung Straßburg unterwegs. In Herd verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine steil abfallende Böschung in den Langwiesenbach. Das Auto kam seitlich liegend im Bachbett auf.

Der Pensionist wurde von einem nach ihm fahrenden Pkw-Lenker aus dem Fahrzeug befreit. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht.

FF Strassburg

Das Auto musste von der Feuerwehr geborgen werden. Im Einsatz standen - neben Polizei und Rettung - die Freiwilligen Feuerwehren Straßburg und Althofen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Dachlawine traf geparkten Pkw

Durch das Tauwetter steigt in Kärnten nicht nur die Lawinengefahr in den Bergen, sondern auch jene von Dachlawinen. In Oberkärnten entstand an einem Pkw dadurch mehrere zehntausend Euro Schaden - mehr dazu in Großer Schaden an Pkw durch Dachlawine.