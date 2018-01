Zwei Verletzte bei Rodelunfall

Am Freitagabend ist in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim ein Rodelunfall passiert. Zwei Personen mussten von einem Notarztteam erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Über die genauen Umstände war zunächst nichts bekannt. Laut Polizei müssen am Samstagvormittag die Beteiligten befragt werden, wie es zum Unfall gekommen ist.

In der Rettungsleitstelle Kärnten wurde um 21.30 Uhr bekannt gegeben, dass zwei Personen bei dem Unfall verletzt wurden. Nach dem Eintreffen des ersten Rettungsautos der Johanniter Unfallhilfe stellte sich heraus, dass mehrere Personen Hilfe benötigten. Im Zuge des Einsatzes wurden insgesamt vier Personen ärztlich betreut, zwei Personen in die Krankenhäuser Villach und Spittal gebracht.

Toter nach Lawinenunglück in Osttirol

Samstagfrüh wurde die Suche nach einem vermissten Skifahrer in Matrei in Osttirol fortgesetzt. Nach einem Lawinenabgang unterhalb des Kals-Matreier-Thörls wurde ein 25 Jahre alter Mann aus Bayern am Freitag tot aus den Schneemassen ausgegraben. Trotz groß angelegter Suche bis in die späten Abendstunden konnte der zweite vermisste Skifahrer noch nicht gefunden werden. Die Lawine war hundert Meter breit und 400 Meter lang - mehr dazu in Toter nach Lawinenunglück in Osttirol.

Viele Skifahrer nutzen die guten Pistenverhältnisse in den Kärntner Skigebieten zurzeit für eine Ausfahrt. Am Donnerstag ereigneten sich dabei teils schwere Unfälle. In Bad Kleinkirchheim und auf der Gerlitzen wurden zwei Skifahrerinnen schwer verletzt - mehr dazu in Schwere Skiunfälle in den Kärntner Bergen.