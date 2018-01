Erster Drogentoter im neuen Jahr

Das neue Jahr ist noch keine ganze Woche alt, dennoch gibt es in Kärnten bereits den ersten Drogentoten. Es handelt sich dabei laut Polizei um einen 30 Jahre alten Klagenfurter.

Der Mann wurde am Donnerstag in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt-Feschnig von seiner Lebensgefährtin leblos aufgefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr den Tot feststellen.

Aufgrund der Indizien in der Wohnung wurde von den erhebenden Beamten die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Kärnten verständigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete in weiterer Folge die Obduktion des Leichnams an. Am Freitag wurde bekannt, dass der Mann an einer Intoxikation durch illegale Drogen gestorben ist. Um welches Suchtmittel es sich dabei handelt stand zunächst nicht fest. Es ist der erste Drogentote im neuen Jahr, 2017 gab es insgesamt zwölf - mehr dazu in Zwölfter Drogentoter in Kärnten.