Für eine Nacht Ballkönigin

Wallende Roben, funkelnde Steine nicht nur um den Hals, sondern auch im Gesicht und lange Wimpern für einen divenhaften Augenaufschlag - trendige Ballköniginnen setzen heuer auf Glamour von Kopf bis Fuß. Style-Expertin Elke Sommer gibt Tipps für das gelungene Outfit.

Zuerst kommt die Frisur. „Meistens gehen die Damen gerne zum Friseur. Wenn man geschickt ist, kann man natürlich auch selbst Hand anlegen und sich die Haare machen“, so Sommer. Egal ob die Haarpracht seidig glatt geföhnt und offen, in Locken gelegt oder als Hochsteckfrisur getragen wird - erlaubt sei, was gefalle.

ORF/Iris Hofmeister

Haare: Von schlicht bis verspielt ist alles erlaubt

Nie aus der Mode geraten der klassische Dutt oder die Banane, sagt Sommer: „Dabei würde ich aber darauf achten, dass sie nicht zu streng gemacht wird, sonst sieht das schnell bieder aus. Die Haare können ruhig etwas ‚schlampiger‘ zusammengedreht und fixiert werden. Das verleiht dieser Frisur eigenen jugendlichen Touch.“

Wer gerne ein Farbexperiment wagen möchte, ohne seine Haare gleich dauerhaft zu färben, kann „Haarkreide“ verwenden: „Diese gibt es in unterschiedlichen Nuancen, sie wird auf das Haar aufgetragen - je öfter hintereinander, desto satter wird das Endergebnis - und lässt sich dann wieder mit Wasser und Shampoo auswaschen. Damit ist man sehr flexibel - es gelingen sowohl ein sanfter Ombré-Look, schicke Highlights in Pastelltönen oder knallbunte Strähnen.“

Pixabay

Harmonie muss stimmen

Was das Ballmakeup betrifft sollte man sich nach der Farbe und dem Stil des Kleides richten: „Es kommt darauf an, welches Outfit man trägt.“ Generell sollte man bei der Wahl der Ballrobe darauf achten, dass man sich wohl und nicht „verkleidet“ fühle. Die figürlichen Vorzüge der Trägerin sollten unterstrichen werden, so rücken vermeintliche Problemzonen wie von selbst in den Hintergrund.

Was Farben und Schnitte betrifft, sei die Auswahl riesengroß. Besonders beliebt seien heuer allerdings Kleider in klassischem Schwarz.

Pixabay

Beim Lidstrich macht Übung den Meister

Beim Lidschatten sind heuer viel Glamour und Pastellfarben gefragt, sagt Sommer: „Der Trend zu Smokey Eyes verschwindet eher ein bisschen. Statt dunkler Umrandungen werden eher zarte, denzente, aber dennoch schillernde Farben bevorzugt.“ Auch ein schöner Lidstrich sei immer gefragt, meint Sommer: „Er kann ja zur Abwechslung auch in einer Farbe sein - zum Beispiel in Türkis oder blau, wenn das zum Kleid passt.“

Dabei gelte die Devise, Übung macht den Meister, wenn man die Linie ganz eng am Wimpernkranz platziert: „Man fängt ganz am inneren Augenwinkel an und zieht den Strich durch bis zum äußersten Rand. Stifte sind für ungeübtere Schminkerinnen die bessere Lösung, weil sie ein bisschen dicker sind. Ein Pinsel kann wegknicken oder abfächern.“ Dem unteren Wimpernkranz entlang zieht man am besten mit einem Kajalstift einen farblich passenden Lidstrich.

Der Trend aus vergangenen Jahrzehnten, mit einem weißen oder schwarzen Kajalstift zusätzlich noch entlang des Innenlides einen Strich zu ziehen, sei passé, meint Sommer: „Lieber außerhalb eine schöne Kontur machen, das macht das Auge größer.“

Pixabay

Neuer Trend: Wimpern am Magnetband

Einen Schwerpunkt beim Augen-Makeup bilden die Wimpern. Sie können mit verschiedenen Hilfsmitteln zu einem besonderen „Hingucker“ werden, sagt die Beauty-Expertin: „Es gibt Permanentlashes, die man sich in einem Salon professionell machen lassen kann. Diese halten bis zu vier Wochen. Man kann auch mit Einzelwimpern nachhelfen, die man sich auch selbst aufkleben kann.“

Ein ganz neuer Trend seien Kunstwimpern mit einem Magnetband, so Elke Sommer. Das Befestigen sei schmerzfrei und die Wimpernverstärkung halte den ganzen Abend: „Man kann sich das wie zwei Wimpernreihen in verschiedenen Längen vorstellen. Ein Stück davon legt man oberhalb des eigenen Wimpernkranzes auf und das zweite unterhalb. Das Magnet hilft dabei, dass sich die beiden Wimpernkränze sofort zusammenziehen, wie bei einem Magnetverschluss. Man hat dann im Nu perfekte Wimpern.“

ORF/Iris Hofmeister

Bei Augenbrauen „goldenen Mittelweg“ wählen

Die Augenbrauen betreffend sei wieder Natürlichkeit gefragt. Die Zeiten der „Strich-Augenbrauen“ seien längst vorbei, genauso jene der „Buschen“, sagt Sommer: „Sie sollten weder zu dünn, noch zu dick sein. Es ist schon eher noch der Trend zu dichteren Augenbrauen hin aktuell.“

Sollten einmal beim Zupfen die Augenbrauen zu dünn geraten sein, kann ein Serum das Wachstum wieder anregen: „Wenn man regelmäßig die ‚verzupften‘ Lücken damit bestreicht, wachsen nach einiger Zeit wieder Härchen nach. Wichtig ist, dass das Serum hormonfrei ist.“

Egal ob dicker oder dünner, generell sei die Form der Augenbrauen wichtig: „Sie sollten - vom inneren Augenwinkel angefangen - zu zwei Drittel aufsteigend und zu einem Drittel absteigend sein. Wenn man sich selbst schwer tut sollte man sie von einem Profi in die richtige Form bringen lassen.“

Strasssteine schmücken jetzt auch das Gesicht

Während in den vergangenen zwei, drei Jahren Tatoos - auch im Gesicht und dort vor allem in abwaschbarer Form - gefragt waren, sind es heuer besonders Strasssteine, die nicht nur als Schmuckaccessoir, sondern auch im Gesicht getragen werden. Ein Trend, der in Amerika seinen Ursprung hatte, sagt Sommer: „Einige Berühmtheiten tragen das am Roten Teppich - so wie das in den 1990er-Jahren auch schon groß in Mode war. Eine Vorreiterin war Claudia Jung, die in den Augenwinkeln zwei kleine Steine zu tragen pflegte, die an Tränen erinnerten. Heute positioniert man die Funkelsteine zum Beispiel am äußeren Augenwinkel, damit der Blick so richtig funkelt.“

ORF/Iris Hofmeister

Glänzen ist heuer alles

Wer seinem Look zusätzlich das „gewisse Etwas“ verleihen möchte, kann mit Glanzpartikeln nachhelfen: „Das gesamte Makeup sollte ja auf Glanz ausgerichtet sein. Wenn man sich fertig geschminkt hat, kann man zum Schluss noch etwas Glanzrouge als Highlighter auf die Wangen geben. Es enthält viele Glanzpartikel. Zuästzlich könnte man mit der Fingerkuppe noch etwas Goldpuder in den Augenwinkeln, auf der Nasenspitze und ober dem Lippenherz, also in der Mitte der Lippe, auftragen. Das sieht sehr jugendlich und mädchenhaft aus.“