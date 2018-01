Mutter und Kind bei Frontalunfall verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß am Autobahnzubringer zum Packsattel in Preitenegg (Bezirk Wolfsberg) sind am Freitag eine Mutter und ihr zwei Jahre alter Sohn verletzt worden.

Eine 23 Jahre alte Frau aus St. Veit an der Glan lenkte gegen 11.00 Uhr ihren Pkw auf der L138 von der A2 kommend in Richtung Landesgrenze. Ihr zweijähriger Sohn war am Rücksitz in einem Kindersitz angeschnallt.

ORF

Zum selben Zeitpunkt kam aus der Gegenrichtung eine 51 Jahre alte Frau aus der Steiermark mit ihrem Pkw, um auf die A2 zu fahren. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet die 23-Jährige mit ihrem Pkw auf die linke Fahrbahnseite, es kam zum Frontalzusammenstoß. Die beiden Autolenkerinnen und das Kleinkind wurden beim Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden von nachkommenden Lenkern geborgen und erstversorgt.

ORF

ORF

Alle drei wurden mit der Rettung ins LKH Klagenfurt bzw. Wolfsberg eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg, Pack sowie Modriach. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.