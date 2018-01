Diebe bei Abtransport der Beute gestört

Unbekannte Diebe sind am Donnerstagabend in Villach von einem Security-Mitarbeiter entdeckt worden. Die Beute aus mehreren Baucontainern war bereits zum Abtransport bereit. Die Täter ergriffen die Flucht. Nach ihnen wird gefahndet.

Insgesamt sieben Baucontainer brachen die unbekannten Täter am Donnerstagabend in Villach auf. Verschiedenste Werkzeuge wurden gestohlen und zum Abtransport vorbereitet. Die Werkzeuge wurden in der Nähe der Millstätter Straße deponiert und sollten dort - vermutlich mit einem Pkw mit slowenischen Kennzeichen - abtransportiert werden.

Dieb legte Retourgang ein

Ein Security-Mitarbeiter entdeckte einen der Täter. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Er legte bei seinem Pkw den Retourgang ein und fuhr davon. Laut Aussage des Mitarbeiters der Security-Firma kam etwa zehn Minuten später ein weiterer mutmaßlicher Täter ebenfalls zu den abgelegten Werkzeugen. Auch dieser flüchtete als er den Security-Mitarbeiter sah.

Eine Personsbeschreibung war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht eruiert werden, da kein Verantwortlicher des Bauträgers erreicht werden konnte. Eine Sofortfahndung nach dem PKW wurde eingeleitet, diese verlief aber vorerst erfolglos.