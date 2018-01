Schwere Skiunfälle in den Kärntner Bergen

Viele Skifahrer nutzen die guten Pistenverhältnisse in den Kärntner Skigebieten zurzeit für eine Ausfahrt. Am Donnerstag ereigneten sich dabei teils schwere Unfälle. In Bad Kleinkirchheim und auf der Gerlitzen wurden zwei Skifahrerinnen schwer verletzt.

Einer der Unfälle ereignete sich als ein 11 Jahre alter Ungar zusammen mit seinen Eltern gerade auf der Panoramaabfahrt in Bad Kleinkirchheim unterwegs war.

Skifahrerinnen schwer verletzt

Dabei fuhr der 11-Jährige in eine 52 Jahre alte Kroatin, welche die Skipiste von links nach rechts queren wollte. Das Kind versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit der Frau nicht mehr verhindern. Die 52 Jahre alte Kroatin wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden musste. Der 11 Jahre alte Skifahrer blieb unverletzt.

Auch auf der Gerlitzen wurde eine 53 Jahre alte Skifahrerin schwer verletzt. Sie fuhr vom Gipfel talwärts und kam laut Polizei aus eigenem Verschulden zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber „C11“ in das Klinikum Klagenfurt geflogen

Skiunfall auch am Nassfeld

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Nassfeld. Ein 22 Jahre alter Italiener und eine 31 Jahre alte Deutsche stießen bei der Abfahrt von der Bergstation der FIS-Strecke in Richtung Tal zusammen und kamen zu Sturz. Die 31 Jährige verletzte sich beim Sturz und wurde mit dem Notarzthubschrauber „Airmed 1“ ins LKH Villach geflogen. Der 22 jährige blieb dabei unverletzt.