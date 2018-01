50.000 Euro für „große Liebe“

Eine 45 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ist im Internet um insgesamt 50.000 Euro betrogen worden - von ihrer vermeintlich „großen Liebe“. Bevor sie Anzeige erstattete überwies sie 15 Mal Geld.

Die Kärntnerin war mit dem mutmaßlichen Betrüger über einen Zeitraum von zwei Jahren in Kontakt. Er hatte auf Facebook angegeben, er sei ein afrikanischer Geschäftsmann, der dort ein Einkaufszentrum errichten wolle. Später wurde nur noch per WhatsApp kommuniziert. Die Frau ließ sich von dem Täter bzw. den Tätern überreden, insgesamt 15 Mal Geld mittels „Money Transmitter“ zu schicken. Erst dann schöpfte sie Verdacht und erstattete Anzeige. Nun wird ermittelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kärntnerin ihr Geld zurückbekommt, ist laut Polizei äußerst gering.

Ein 60 Jahre alter Kärntner ist am Donnerstag am Landesgericht wegen schweren Betruges zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte eine Kundin mit Veranlagungen um 86.000 Euro betrogen. Der Mann nahm das Urteil an, es ist rechtskräftig - mehr dazu in Betrüger erschlich sich 86.000 Euro.