Dachstuhlbrand: Wohnhaus evakuiert

Mittwochabend musste ein Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt evakuiert werden, weil der Dachstuhl in Vollbrand stand. Eine Frau wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar.

Flammmen schlugen am Abend aus dem Dachboden des Mehrparteienhauses in der Gabelsbergerstraße, nahe des Bahnhofes in Klagenfurt, und eine Rauchsäule war bis weithin zu sehen.

Die Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses und auch jene der umliegenden Häuser mussten zwischenzeitlich aus ihren Wohnungen flüchten. Sie konnten nur das Notwendigste mitnehmen, wie Dokumente. Auch einige Haustiere, wie Katzen und Hunde, verließen rechtzeitig das Haus.

ORF/Bernd Radler

Durch Schreie der Nachbarn Feuer bemerkt

Milena Frank, eine der Wohnungsmieterinnen, sagte, sie hätte Schreie der Nachbarn im Stiegenhaus gehört und habe sich dann selbst mit der Taschenlampe einen Weg durch das unbeleuchtete Stiegenhaus ins Freie gebahnt. „Man muss rennen, dass man das eigene Leben rettet. Alles, was in der Wohnung ist, lässt man zurück. Als ich die Feuerwehr sah, war ich erleichtert und hatte Hoffnung, dass sie das schon machen wird“, sagte sie gegenüber dem ORF. Ihr sei in dieser Situation erst richtig bewusst geworden, welch großartige Arbeit die Einsatzkräfte leisten und dass diese eigentlich viel mehr geschätzt werden müsste.

Die Stadtwerke stellten einen beheizten Bus zur Verfügung, damit sie nicht in der Kälte stehen müssen.

ORF/Bernd Radler

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die auch mittels Drehleiter den Brand bekämpften, konnten nach etwa einer Stunde Brand aus geben, sagte Einsatzleiter Robert Ratheiser: „In der ersten Phase machten wir Löschleitungen bzw. Zubringleitungen über das Hydrantennetz ausfindig. So konnten wir alles recht rasch unter Kontrolle bringen.“

Einsatzleiter Helmut Sagerschnig vom Roten Kreuz sagt, eine Frau musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die restlichen Bewohner des Mehrparteienhauses konnten bereits in der Nacht wieder zurück in ihre Wohnungen. Aufgebrochene Türen werden von der Feuerwehr repariert.

ORF

ORF

Brandursache vermutlich technischer Defekt

Im Dachstuhl des Hauses klafft ein großes Loch. Löschwasser richtete vorwiegend im Stiegenhaus Schaden an. Wie hoch er ist war zunächst unklar. Warum der Dachstuhl Feuer fing müssen nun Brandermittler der Polizei klären. Es wird ein technischer Defekt vermutet.

Ebenfalls noch unbekannt ist die Brandursache von Mittwochnachmittag in einem Sägewerk in Klagenfurt Viktring. Ein Arbeiter erlitt eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer wurde von einer jungen Reiterin entdeckt, die in der Nähe des Sägewerkes unterwegs war - mehr dazu in Brand in Sägewerk in Viktring.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt hat im Jahr 2017 knapp 3.000 Einsätze bewältigt, das sind mehr als acht Einsätze täglich. Fast zwei Drittel waren technische Einsätze, gut ein Drittel waren Brandeinsätze. Probleme bereiten zunehmend Fehlalarme - mehr dazu in Berufsfeuerwehr Klagenfurt: Täglich acht Einsätze.