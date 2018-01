Italienisches Mädchen vor dem Ertrinken gerettet

Ein fünf Jahre altes Mädchen aus Italien ist am Mittwoch in der Kärnten Therme in Warmbad Villach beinahe ertrunken. Das Kind wurden von Badegästen im Wasser treibend entdeckt und geborgen.

Am Mittwoch war eine 47 Jahre alte Frau aus Italien mit ihrer fünf Jahre alten Tochter zu Gast in der Kärnten Therme in Warmbad Villach. Kurz vor 13.00 Uhr ging die Mutter mit ihrer Tochter zur Kinderrutsche. Die Mutter gab an, sie sei ans Ende der Rutsche gegangen und wollte ihr Kind dort in Empfang nehmen. Dabei dürfte sie nicht bemerkt haben, dass das Mädchen wahrscheinlich falsch abgebogen und zur Treppe in den Pool gegangen ist. Das Kind ist Nichtschwimmer und trug keine Schwimmhilfe.

Mädchen war bereits bewusstlos

Kurz darauf wurde ein Badegast, eine 45 Jahre alte Villacherin, auf das Mädchen aus Italien aufmerksam. Sie berührte den Körper des Mädchens am Poolboden nach dem Stiegenabgang mit den Füßen. Die Villacherin rief um Hilfe. Ein 41 Jahre alter Badegast aus der Steiermark barg das Mädchen aus dem Pool. Das Kind war im Gesicht bereits blau angelaufen und bewusstlos. Es hustete aber anschließend gleich selbstständig Wasser und Schaum aus.

Der 51 Jahre alte Bademeister übernahm die Erstversorgung und leitete die Rettungskette ein. Laut seiner Auskunft hatte das Mädchen immer Puls, die Atmung setzte nach kurzer Bewusstlosigkeit selbstständig wieder ein. Das Mädchen wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht und wurde zur Sicherheit intensivmedizinisch versorgt.