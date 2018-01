Streufahrzeug kippt auf Auto: Ein Verletzter

Bei einem Unfall in Friesach ist am Dienstag ein 83-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. In einer Kurve kam dem Mann ein Streufahrzeug entgegen, beide Lenker verrissen ihr Fahrzeug. Der Streuwagen kippte auf den Pkw, der Pensionist wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der 52-jährige Lenker des Streufahrzeuges, ein Unimog mit Streuaufsatz, auf einer Gemeindestraße unterwegs, als ihm in einer unübersichtlichen Kurve der 83-Jährige mit seinem Auto entgegenkam. Beide Lenker verrissen ihre Fahrzeuge nach rechts. Die Arbeitsmaschine geriet in der Folge auf eine Böschung und kippte schließlich auf den Pkw.

FF Friesach

Der 83-jährige Pkw-Lenker erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht. Zur Bergung der Fahrzeuge standen zwei Feuerwehren im Einsatz.