MENA: Ein Verein gegen Einsamkeit

In Kärnten gibt es seit 2010 einen Verein, der gegen die Einsamkeit von Menschen kämpft. 50 ehrenamtliche Helfer stehen mit Rat und Tat zur Seite. Erst vor kurzem bekamm MENA den Menschenrechtspreis des Landes.

Das Kürzel MENA steht für „Menschen Nah“ und es braucht oft nicht viel um aus der Spirale der Einsamkeit zu kommen. Manchmal werden aus Hilfesuchenden wie Hans Lagger einer war, selbst bewusste Helfer. Hans Lagger ist 59 Jahre alt und war vor einigen Jahren nach Problemen in der Arbeit und zu Hause in die Einsamkeitsfalle getappt.

ORF

„Als das mit meiner Frau passiert ist, muss ich sagen, dass 99 Prozent meiner Bekannten weg waren. Die früheren Kontakte waren nicht mehr da. Ich habe dann über den Verein aber selber über Jahre hinweg alle 14 Tage einen Rollstuhlfahrer betreut, habe mit ihm geredet, war einkaufen, habe ihm geholfen wo es nötig war“, so Lagger.

Der persönliche Kontakt zum Menschen zählt

Seit 2010 gibt es den Verein gegen die Einsamkeit. 500 Menschen in Kärnten nutzen ihn. „Es ist der persönliche Kontakt, der zählt und entscheiden ist und das ist es was den Verein wirklich auszeichnet. Die Leute werden dort abgeholt, wo sie sind und dann wird mit ihnen gemeinsam etwas gemacht“, sagte der Gailtaler Arzt Klemens Fheodoroff, der Hans Lagger Tipps und seiner Frau Johanna Tipps gibt, was nach ihrer Hirnblutung zu tun ist.

ORF

Die 51 jährige Anneliese Lassnig lebt in Villach. Die multiple Sklerose macht das Gehen schwer, auch mit dem Sehen klappt es nicht mehr so wie früher. Oft ist sie mit Karin Scherling unterwegs, einer ehrenamtlichen Helferin. „ Sie war mir sofort sympathisch und es hat auf Anhieb gepasst“, sagte die 51jährige.

50 ehrenamtliche Helfer machen mit

Es geht oft nur ums Reden. Krankheit kann isolieren. Andere Menschen helfen da heraus. „Unser Hauptthema ist, dass wir auf Veranstaltungen gehen und ich ihr helfe bei Bürosachen, wenn sie etwas auszufüllen hat. Wenn zuhause einmal der Hut brennt, dann komme ich vorbei und wir reden, aber hauptsächlich wollen wir Spaß habe und nicht Trübsal blasen,“ so Karin Scherling die eine von 50 ehrenamtlichen Helferinnen ist, die Mena unterstützen.