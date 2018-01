Sternsinger sind für guten Zweck unterwegs

Die Sternsingeraktion bringt pro Jahr Millionen Euro für den guten Zweck. Auch in Kärnten sammeln hunderte Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2018 wird besonders Nicaragua in Mittelamerika durch die Spenden unterstützt.

Als Kaspar, Melchior und Balthasar ziehen sie Anfang Jänner in Kärnten immer von Haus zu Haus. Rund 85.000 Kinder und rund 30.000 Jugendliche und Erwachsene sind in Österreich unter einem guten Stern unterwegs und bringen den Segen für das neue Jahr. 1,4 Millionen Euro wurden im Vorjahr allein in Kärnten gespendet.

Die Sternsinger bitten zugleich um Spenden und werden so zum Segen für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika, so Stefanie Stathopoulos-Dohr von der Dreikönigsaktion. Jedes Jahr werden 500 Projekte unterstützt. Rund 17 Millionene Euro sind laut ihr im vergangenen Jahr zusammengekommen.

Geld für Jugendliche aus prekären Verhältnissen

"Das Land, das heuer besonders im Fokus steht ist Nicaragua. Dort unterstützen unsere Projektpartner eine Ausbildung für Jugendliche, die aus sehr prekären Verhältnissen kommen. Es herrscht sehr viel Gewalt und Kriminalität in einigen Stadtvierteln. So bekommen sie die Möglichkeit eine Perspektive für ihr Leben zu haben und ihr Leben selber in die Hand zu nehmen“, so Stathopoulos-Dohr.

Ein ORF Kärnten Kamerateam begleitete Linda (11), Marie (12) und Leonie (13), die in der Klagenfurter Pfarre St. Peter gemeinsam mit Pfarrer Richard Pirker unterwegs waren, um ihre Aufwartung als Sternsinger zu machen und Spenden zu sammeln. Es war eine angekündigte Aktion im Hof einer Wohnanlage.

Information für gemeinsames Fest

„Dahinter steckt, dass die Leute in städtischen Bereichen oftmals Angst haben, nicht wissen, wer da daher kommt. Da werden Türen abgesperrt. Andere sagen, sie haben nichts gehört, obwohl die Sternsinger da waren", so Pirker.

Man wollte laut dem Pfarrer daher bereits im Vorfeld informieren, dass es die Sternsingeraktion in der Wohnhausanlage gibt um ein gemeinsames Fest zu machen. Die Sternsinger sind noch bis zum Dreikönigstag am 6. Jänner unterwegs.