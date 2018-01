Psychiatrie schließt Station wegen Ärztemangels

Die Psychiatrie im Klinikum Klagenfurt hat die Station für Rehabilitation wegen Fachärztemangels geschlossen. Das Team Köfer sprach von einer Ausdünnung der Versorgung und forderte, dass die Station weiter geführt wird.

In einer Aussendung machte Landesrat Gerhard Köfer (Team Kärnten) auf de Schließung aufmerksam. Er habe die zuständige Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) schon im Dezember mit der Frage konfrontiert, warum diese Station für psychiatrische Rehabilitation der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Klagenfurt geschlossen wird, habe aber keine Antwort bekommen. Nun zeige sich, „dass diese wichtige Station stillgelegt wurde“, sagte Köfer: „Ich fordere öffentlich Aufklärung darüber, was hinter dieser Schließung steckt und was das für die Patienten bedeutet.“