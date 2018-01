Sexuelle Belästigung in der Silvesternacht

Zwei Fällen von sexueller Belästigung hat es in der Silvesternacht in Villach gegeben. In beiden Fällen wurden junge Frauen von Asylwerbern belästigt.

Die Villacher Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen sexueller Belästigung. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 00.20 Uhr auf dem Platz vor dem Congress Center. Ein 21 Jahre alter Asylwerber aus Afghanistan griff einer 17 Jahre alten Villacherin auf das Gesäß und zwischen die Beine, heißt es in dem Polizeibericht.

Täter wurde aggressiv

Als Freunde der Frau zu Hilfe kamen, wurde der Asylwerber aggressiv. Er verletzte einen 17 Jahre alten Villacher durch einen Schlag ins Gesicht. Der 21-Jährige wird angezeigt.

Etwa zwei Stunden später sorgte wieder ein Asylwerber aus Afghanistan für einen Polizeieinsatz. Der ebenfalls 21 Jahre alte Mann griff einer 19 Jahre alten Frau aus dem Bezirk Villach Land in einer Diskothek zwischen die Beine. Er wird ebenfalls angezeigt.