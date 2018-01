Zahlreiche Unfälle durch schneeglatte Straßen

Wegen der schneeglatten Fahrbahnen mussten Feuerwehr, Polizei und Rettung am Montag und in der Nacht auf Dienstag zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Mehrere Autofahrer kamen von der Straße ab.

Im Wald endete die Fahrt für einen 19 Jahre alten Fahrzeuglenker in Kühnsdorf. Sein Wagen war ins Schleudern geraten und über eine Böschung in einen angrenzenden Wald gestürzt. Das Auto landete auf dem Dach, der Fahrer wurde leicht verletzt. Auch im Hollenburger Wald zwischen Klagenfurt und Ferlach prallte ein Autolenker gegen einen Strommast. sein Fahrzeug überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.

Im Ortsgebiet von Fürnitz kam ein 20 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach mit seinen PKW von der schneebedeckten Fahrbahn ab und prallte gegen den Betonsockel einer Eisenbahnunterführung. Er war auf der Kärntner Bundesstraße von Hart kommend in Richtung Villach unterwegs. Dabei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Er musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz war mit elf Leuten mit der Bergung und der Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker verlief negativ. Am PKW entstand Totalschaden.

Wagen prallte auf A2 gegen Betonleitwand

Eine 37 Jahre alte Frau aus Salzburg kam am Montagnachmittag mit ihrem PKW auf der Südautobahn auf Höhe von Velden auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Die Frau verlor die Kontrolle über das Fahrzeug nachdem sie einen anderen PKW überholt hatte. Ihr Wagen prallte gegen die Betonmittelleitwand und kam auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Die 37jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Die Autobahn war an der Unfallstelle für mehr als eine Stunde nur einspurig befahrbar.

Ein 33jähriger bosnischer Staatsbürger kam mit seinem PKW am Montagnachmittag auf der Lippitzbacher Landesstraße im Bereich der Ortschaft Rinkenberg aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam im Wald zu liegen. Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.