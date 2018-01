SPÖ kritisiert Aus für „Aktion 20.000“

Die ÖVP-FPÖ-Koalition hat den Beschäftigungsbonus und die „Aktion 20.000“ für ältere Arbeitslose vorzeitig gestoppt. Der Vorsitzende der Kärntner SPÖ, Landeshauptmann Peter Kaiser zeigte sich „entsetzt“ und sprach von einer „überfallsartigen“ Aussetzung.

Die ÖVP-FPÖ-Koalition stellte die zwei Maßnahmen für den Arbeitsmarkt der Vorgängerregierung wie angekündigt ein. Der weitere Ausbau dieser Maßnahmen „sei nicht zielführend“, so die Regierung in dem Umlaufbeschluss - mehr dazu in Ende für Jobbonus und „Aktion 20.000“. In Kärnten finden in den Bezirken Villach-Stadt, Villach-Land und Hermagor seit Juli Pilotversuche für die nun abgebrochene Aktion 2020 statt. An die 300 Langzeitarbeitslose sollen nach zwei Jahren wieder einen Arbeitsplatz haben - mehr dazu in Neue Chancen für 15 ältere Arbeitslose (kaernten.OF.at; 1.8.2017). Anmeldungen für die Aktion 20.000 waren nur noch bis 31.12.2017 möglich. Der Beschäftigungsbonus läuft mit 31. Jänner 2018 aus.

Kaiser: Schlechtmöglichster Start in das neue Jahr

Landeshauptmann Kaiser zeigte sich in einer Aussendung entsetzt über das „überfallsartige Aus für Beschäftigungsbonus und Aktion 20.0000“. Kaiser sagte, die Aussetzung der beiden „äußerst erfolgreichen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen“, den Beschäftigungsbonus und die Aktion 20.000, sei ein „Schlag ins Gesicht älterer ArbeitnehmerInnen“.

„Mehr als 65.000 Österreicher haben von diesen beiden Maßnahmen, die die rot-schwarze Regierung unter Bundeskanzler Christian Kern 2017 gestartet hat, schon binnen weniger Monate profitiert. Weitere Zehntausende hätten folgen sollen. Und nun werden sie mit einem Federstrich abgeschafft“, sagte Kaiser in der Aussendung. Kritik kam am Dienstag auch von der Personalvertretung in der Landesregierung. Obmann Gernot Nischelwitzer sagte, dass durch die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen Überlastung in manchen Bereichen der Landesverwaltung abgefangen hätte werden sollen.