Wieder weniger Arbeitslose in Kärnten

Der positive Trend am Arbeitsmarkt setzte sich im Dezember fort. Insgesamt waren rund 31.300 Menschen in Kärnten ohne Job, inklusive der Menschen in Schulung. Das sind um rund acht Prozent weniger, als im Dezember 2016.

Die Beschäftigung ist in Kärnten laut Peter Wedenig vom Arbeitsmarktservice weiterhin hoch. Jugendliche und Menschen zwischen 20 und 45 Jahren seien am Arbeitsmarkt besonders gefragt. „Das sind jene Personengruppen, die ganz stark vom Aufschwung der Konjunktur profitieren. Das merken wir auch an den Zahlen. Wenn man sich im Vergleich die offenen Stellen anschaut haben wir ein Plus von 73 Prozent im Dezember“, so der stellvertretende Geschäftsführer des AMS Kärnten.

Alle Branchen profitieren von Konjunktur

Im Dezember 2017 wiesen die letzten Zahlen insgesamt 2.922 offene Stellen aus. Das war im Vergleich zum Jahr 2016 ein Plus von 1.233 Stellen. „Alle Branchen profitierten von der guten Konjunktur. Besonders Jobs im Metall,- und Elektrobereich sowie im Fremdenverkehr werden angeboten. Hier werden die meisten offenen Stellen verzeichnet“, so Wedenig.

Auch bei der Gruppe der älteren Arbeitslosen gab es in den letzten Monaten eine Abnahme, sagte Wedenig. "Wir haben aber im Vergleich zu allen Arbeitslosen eine schwächere Abnahme.“ Die neue Bundesregierung hat zuletzt das Aus für zwei Beschäftigungsmaßnahmen bekannt gegeben. Dagegen gab es heftige Proteste aus Kärnten - mehr dazu in SPÖ kritisiert Aus für „Aktion 20.000“.

Arbeitslosigkeit soll 2018 weiter sinken

In den Gesamtarbeitslosenzahlen des Jahres 2017 berechnete man jene Menschen mit ein, die sich in Schulungen befinden. Im Schnitt waren im vergangenen Jahr 27.086 Kärntner arbeitslos gemeldet. Das ist ein Minus von 5.1 Prozent, oder rund 1453 Menschen weniger, als 2016. Laut Prognosen der Wirtschaftsforscher wird der Trend das gesamte Jahr 2018 anhalten.

Das Konjunkturwachstum soll zumindest gleich wie im Jahr 2017 sein und zwischen 2.7 und 3.0 Prozent liegen. Auch die Beschäftigung wird laut Prognosen zunehmen. Für Kärnten bedeute das laut Wedenig, dass im heurigen Jahr die Arbeitslosigkeit um rund 500 Menschen sinken wird.