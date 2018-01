Genetiker Hengstschläger will Talente suchen

Der österreichische Genetiker Markus Hengstschläger will gezielt in den Schulen Talente suchen. Seiner Meinung nach werde die Schulpflicht zwar gut abgedeckt, Talente werden aber zu wenig gefördert. Das sei nämlich die größte Ressource Österreichs.

Hengstschläger war kürzlich zu Gast bei Radio Kärnten. Er ließ zuletzt mit der Forderung aufhorchen, Scouts einzurichten, um junge Talente an den österreichischen Schulen entdecken sollten: „Wir haben in unserem Land ein Riesenproblem: Die Bildung deckt den ersten Teil, die Schulpflicht zwar ganz gut ab, obwohl es auch da Möglichkeiten zum Nachbessern gibt. Auf der anderen Seite sollte der Fokus darauf liegen, dass jeder junge Mensch ein recht darauf hat, unabhängig von Verdienst und Ausbildung der Eltern, dass wir uns auf die Suche von seinen individuellen Talenten machen.“

Diese Talente seien die größte Ressource, die es in Österreich gebe, sagte Hengstschläger. Österreich habe keine Ölvorkommen und sei auch kein Billiglohnland. „In Wirklichkeit müsste es darum gehen, diese Talente zumindest einmal zu entdecken. Wir wollen ja auch niemanden zu etwas zwingen, aber ich höre so oft, dass Menschen sagen: es hat sich niemand darum gekümmert, was ich eigentlich kann oder will, oder wo meine stärken und Schwächen liegen. Ich glaube, das kann sich ein Land wie Österreich nicht leisten.“

Markus Hengstschläger

Schulsystem setzt auf Schwächen bessern

Hengstschläger sagte, er sei ein glühender Anhänger der Idee, wonach das österreichische Bildungssystem die nächste Generation viel zu sehr damit beschäftige, ihre Schwächen aus zu bessern und ihr damit Zeit, Lust und Kraft raube, ihre Stärken zu stärken. Natürlich müssten auch die Schwächen irgendwo angegangen werden, sagte Hengstschläger.

Es müsse eine Grundbasis bestehen, wobei die Entscheidung darüber schwierig sei, was als Grundwissen für eine künftige Generation in der Industrieentwicklung 4.0 tauge. Es dürfe auch nicht ständig mehr Stoff für junge Leute angehäuft werden, „wir müssen irgendwo Luft machen, sonst werden die jungen Leute am Schluss von allem nur ganz, ganz wenig Ahnung haben und nichts wirklich können.“

Innovationen hängen von Ideen ab

Man müsse sich auf ein Grundwissen, etwa ein gemeinsames Curriculum einigen und sich dann auf die Talente und Stärken konzentrieren. „Ich glaube, dass die Innovationskraft eines Landes davon abhängt, wie sehr junge Menschen gewillt sind, ihre Ideen umzusetzen, in die leeren Garagen Österreichs zu gehen, wie es bei Facebook, Apple oder anderen der Fall war, um dort die Innovationen zu kreieren, mit denen wir auch im globalen Wettkampf reüssieren können.“

Nach seinen eigenen Unterstützern gefragt, sagte Hengstschläger, sein Vater sei Universitätsrektor und seine Mutter Direktorin einer Schule gewesen, er sei mit dem Thema Bildung groß geworden. „Man braucht auch ein bisschen Glück und das Wichtigste ist dann Fleiß, Konstanz und Konsequenz.“

Nebenwirkungen bei Stammzellen geblockt

Die Erforschung der pluripotenten Stammzellen könne Therapien für Diabetiker, vielleicht aber auch für Nervenleidende, etwa Demenzerkrankte, bringen. Das Problem seien bisher ernste Nebenwirkungen, bis hin zur Krebsentwicklung, gewesen. Wegen dieser Gefahr war die Forschung bisher ins Stocken geraten. „Wir sind aber nun darauf gekommen, wie die Zellen des Körpers von den Stammzellen angeregt werden, einen Tumor zu bilden und können das nun blocken. Damit können wir die Stammzellen nun sicher verwenden.“

Die Anwendung von Stammzellen als Therapie gegen Herzinfarkt, Krebs, Parkinson oder Alzheimer könnte durch die neuen Forschungsergebnisse rascher kommen. Es herrsche großes Interesse an der neuen Methode, sagte Hengstschläger.

„Den Jahren mehr Leben geben“

Auf die ethischen Grenzen angesprochen, sagte Hengstschläger, dass man sich etwa beim Thema alt werden fragen müsse, wie weit man eigentlich gehen wolle. „Jetzt zur Welt kommende Kinder haben eine fünfzig prozentige Chance 100 Jahre alt zu werden. Da muss man schon auch bedenken, das Menschen, die älter werden, auch viel mehr Pflege brauchen. Kompliziertere Alterserscheinungen seien Makuladegeneration, Parkinson, Alzheimer, Krebserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dafür sind wir noch nicht richtig gerüstet. Wir sollten uns nicht nur damit beschäftigen, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern sollten den Jahren mehr Leben geben.“

An Novelle von Fortpflanzungsgesetz beteiligt

Erst 2015 wurde das Fortpflanzungsmedizingesetz novelliert. An dieser Novelle war auch Hengstschläger beteiligt. Bei ethischen Fragen geht es zum Beispiel um die genetische Untersuchung von Embryos, noch bevor sie einer Frau im Rahmen einer künstlichen Befruchtung eingesetzt werden. „Da stellt sich die Frage, was darf man untersuchen. Erlaubt wäre die Suche nach familiär bedingten, schweren Krankheiten. Aber man darf Embryos nicht auf bestimmte Eigenschaften, etwa das Geschlecht, untersuchen.“

Da gebe es schnell Grenzen, etwa auch in der Frage, ob man einen Embryo zu Heilungszwecken verwenden darf. Auch wenn ganz viele Embryos auf die Spitze eines Kugelschreibers passen würden, gebe es Diskussionen, ob es sich um schützenswertes Leben handele oder nicht. In Österreich sei das derzeit verboten. In vielen Ländern der Welt sei es aber erlaubt, so der Genetiker.

Stopp für Eingriff in Gene des Menschen

Noch befinde sich die Forschung in einem sehr guten Rahmen, sagte Hengstschläger, das enthebe die Wissenschaft aber nicht von der ethischen Diskussion, was kommen wird. „Seit kurzer Zeit ist es uns zum Beispiel möglich, Gene eines Menschen zu verändern. Noch ist auf der Erde kein Mensch geboren worden, dessen Gene vor der Geburt verändert worden sind. Aber es gab bereits erste Experimente in Asien und einen Antrag auf eine solche genetische Änderung in Großbritannien. Man kann sich vorstellen, das man dabei bestimmte Krankheiten korrigieren möchte, damit das Kind, wenn es zur Welt kommt, auch gesund ist.“

Hengstschläger weist darauf hin, das man bei einem Eingriff in das Erbgut nicht nur einen ganzen Menschen verändert, sondern auch all seine Nachkommen und deren Nachkommen. Die Evolution hatte da viele Millionenjahre Zeit. Ob der Mensch in der Lage ist, die Folgen eines solchen Eingriffs abzuschätzen, sei fraglich, sagte Hengstschläger. „Da bin ich der Meinung wir sollten ‚Stopp‘ sagen und in die Keimbahn des Menschen nicht eingreifen, solange wir nicht besser wissen, was alles passieren kann. Ich glaube, wenn wir das wissen, werden wir auch nicht mehr eingreifen.“

Kein Vorwurf in Fragen des Glaubens

Hengstschläger gilt als sehr gläubiger Mensch. Auf die Frage von ORF-Redakteurin Ute Pichler, wie sich das mit der Arbeit des Wissenschaftlers vereinen lasse, der Beweise suche, brachte Hengstschläger als Beispiel seine Ehe ein. Er sei seit 25 Jahren mit seiner Frau zusammen, die ebenfalls Genetikerin und damit Wissenschaftlerin ist. Bis heute hätten beide keinen Beweis ihrer Liebe verlangt: „Ich glaube, ganz viele Dinge, die der Mensch im Alltag erlebt, will und braucht er nicht zu beweisen, weil er sie glaubt. Und ich kann mir nicht vorstellen, das man irgendjemandem daraus einen Vorwurf machen kann.“

„Aussehen nur kleiner Teil des Erbguts“

In der Diskussion über die Angst vor Fremdem, etwa in der Flüchtlingsfrage, sagte Hengstschläger, das Aussehen der Menschen, die Morphologie, sei natürlich auch von den Genen bestimmt, das sei aber nur ein klitzekleiner Teil des Erbgutes des Menschen. „Ich glaube, bei den wirklich wichtigen Dinge des Menschen, angefangen bei seinem Verhalten, seinen Neigungen, seinen Talenten, Begabungen und Interessen, wie er mit anderen in Kontakt tritt, seiner soziale Kompetenz und Empathie, da spielen Gene - wenn überhaupt - nur eine kleine Rolle.“

„Daher glaube ich, dass es durchaus Dinge gibt, bei denen die Macht der Gene berücksichtigt werden muss, etwa bei Erkrankungen. Aber es ist für mich auch immer wieder eine Freude zu sehen, wie machtlos die Gene bei jenen Dingen sind, von denen ich glaube, dass sie den Menschen zum Menschen machen.“

Lebenslauf

Hengstschläger studierte Genetik an der Universität Wien und promovierte 1992. Nach einem Forschungsaufenthalt in den USA leitete er die genetischen Labors der Frauenklinik Wien. 2003 wurde er zum Universitätsprofessor für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien berufen. Heute ist er unter anderem Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik und Organisationseinheitsleiter des Zentrums für Pathobiochemie und Genetik an der Medizinischen Universität Wien. Außerdem leitet er die genetische Abteilung des Wunschbaby Zentrums in Wien. Hengstschläger ist auch Moderator der Medizin- und Wissenschaftssendung „Radiodoktor“ in Ö1 - mehr dazu in oe1.ORF.at.