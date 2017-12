Stecken Burschenschafter hinter HTL-Anzeigen?

Seit Monaten wird die HTL Ferlach mit dutzenden anonymen Anzeigen eingedeckt. Nun ermittelt auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Der Landesschulrat vermutet Burschenschafter dahinter, die FPÖ weist dies zurück.

Das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung in Wien ermittle auf Hochtouren, bestätigt die Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Rund 50 anonyme Anzeigen gegen Direktorin, Lehrer und Bedienstete der HTL Ferlach gingen mittlerweile bei Landesschulrat, Ministerium, Staatsanwaltschaft Klagenfurt und bei einigen Parlamentsparteien ein. Von schwerem Betrug bis hin zur Untreue reichen die Vorwürfe - mehr dazu in HTL Ferlach im Visier eines Mobbers?.

Jeder einzelnen Anzeige muss nachgegangen werden, alle Fäden laufen jetzt aber beim Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung zusammen. Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger glaubt, dass alle Vorwürfe im Sand verlaufen werden: „Der größte Teil der Anzeigen sind derart krankhaft und entbehren jeglicher Grundlage. Aber nichts desto trotz muss man jeder nachgehen. Ich bin froh, dass das jetzt gebündelt wird.“

„Anzeiger suchen nach Fehlern“

Hinter den Briefen müsse jemand stecken, der sich mit den Abläufen in der Schule gut auskenne und Zugang zu internen Daten habe, so Altersberger. Er glaubt auch nicht, dass nur ein Schreiber dahintersteckt, sondern mehrere Personen. „Es werden schon mehrere sein, die ein Ziel haben. Das geht zurück bis zum Jahr 2013, wo es einen Beschluss des Schulgemeinschaftsausschusses gegeben hat. Da reden wir aber von weit untergeordneten Stellen im schulischen Leben. Dort versucht man, einen Fehler zu finden und damit zu beweisen, dass die Maturzeugnisse seit damals ungültig sind, dass keine Ingenieurstitel der HTL Ferlach mehr anerkannt werden.“

Altersberger vermutet, es könnten Mitglieder von Burschenschaften, die traditionell in der HTL Ferlach stark vertreten sind, hinter den anonymen Anzeigen stecken. Wenn man das Profil der Anzeigen anschaue, Stile, Hintergrundmotive und politische Involviertheit der FPÖ, komme man auf Männer, die in der Schule eine Frustration erlitten hätten und bei der Burschenschaft waren, so Altersberger.

FPÖ weist Zusammenhang zurück

Bei der FPÖ weist man den Vorwurf eine Verbindung zu den anonymen Schreibern zu haben, entschieden zurück. Wendelin Mölzer, FPÖ-Abgeordneter aus Kärnten, stellte heuer im Parlament mehrere Anfragen zur HTL Ferlach. Er sagt gegenüber dem ORF, auch die FPÖ habe einige anonyme Schreiben erhalten. Der Großteil der Vorwürfe sei unsinnig, aber drei oder vier Missstände habe es gegeben, die auch bereits behoben worden seien. Wie zum Beispiel zu viele Italienischsstunden in einigen Unterrichtsbereichen an der HTL Ferlach. Die Prüfung der Vorwürfe im Bildungsministerium läuft noch.

