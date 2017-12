Lawine am Mölltaler Gletscher abgegangen

Am Freitagvormittag ist am Mölltaler Gletscher außerhalb des Skiraums am Schareck eine Lawine abgegangen. Zwei Personen konnten rasch unter der Lawine herausgeholt werden, sie blieben nahezu unverletzt.

Zum Abgang der Lawine kam es unterhalb des Scharecks im freien Skiraum. Zwei slowenische Variantenskifahrer wurden zunächst verschüttet. Unter Einsatz von Bergrettung, der Alpinpolizei sowie Mitarbeitern der Bergbahn konnten beide leicht verletzt geborgen werden. Der Bergeeinsatz konnte erfolgreich abgeschlossen werden, so die Mölltaler Gletscherbahnen.

