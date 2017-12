Kleinkind von Teewasser verbrüht

In einer Ferienanlage in Feistritz im Rosental ist am Mittwoch ein zwei Jahre altes Kind deutscher Urlauber von heißem Teewasser verbrüht worden. Das Mädchen erlitt Verbrennungen am rechten Arm.

Die 30 Jahre alte Mutter befindet sich mit ihrem Lebensgefährten und zwei Kindern auf Urlaub in einer Wohnung einer Ferienanlage in Feisttritz. Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr bereitete die Mutter auf der vorderen der beiden Herdplatten in einer Metallteekanne einen Tee zu. Die zwei Jahre alte Tochter wollte die Mutter von hinten zur Seite drängen und hielt sich dabei im Bereich der Herdplatten an. Dabei kippte die mit heißem Teewasser gefüllte Teekanne um und ergoss sich größtenteils über den bekleideten Körper des Mädchens.

Das Mädchen erlitt Verbrennungen am rechten Unter- und Oberarm. Nach der Erstversorgung wurde sie gemeinsam mit der Mutter in das ELKI im Klinikum Klagenfurt gebracht.