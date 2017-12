Pläne für Hoteldorf am Fuß des Nassfelds

Zwei Wochen nach dem definitiven Aus für einen Ausbau des Nassfeldes auf italienischer Seite, lässt der Bürgermeister von Hermagor mit einem Hoteldorf-Projekt aufhorchen. In den kommenden zwei Jahren könnte es in Rattendorf realisiert werden.

Geplant ist ein Hoteldorf in Form von Chalets aus Holz, das sich in den bestehenden Ortskern einfügen soll, sagt Bürgermeister Siegfried Ronacher (SPÖ). Man habe einen holländischen Investor, der rund 420 Betten errichten will. Die Grundeigentümer hätten sich bereit erklärt, für eine touristische Nutzung zu verkaufen. Die Realisierung des Hotelprojektes sei laut Ronacher „relativ fix“. Es geht nun um Widmungen, Verkehrslösung und andere offene Fragen. Man bemühe sich, das Projekt im Sinne der touristischen Entwicklung und der Belebung des Ortes in den nächsten zwei Jahren umzusetzen.

Trasse und Talabfahrt geplant

Parallel zu diesem Projekt könnte nun auch die Lifttrasse von Rattendorf auf das Nassfeld realisiert werden, so Ronacher. Vor langer Zeit sei ja schon eine Talabfahrt Rattendorf geplant worden. Nun werde es einen Masterpaln geben, in dem die Talbahn eine große Rolle spiele. Zuerst müssten jedoch die Eigentumsanteile der Hypo Abbaubank Heta an der Liftgesellschaft „Nassfeld-Pramollo AG“ verkauft werden. Dies soll im nächsten halben Jahr über die Bühne gehen, hofft Ronacher.

Fest steht, es gibt viele Interessenten für den Drittelanteil. Darunter ein slowakischer Investor, Herbert Waldner von Riedergarten, Liftbetreiber Klaus Herzog, das Bauunternehmen Seiwald und Martin Waldner vom Hotel Gartnerkofel.

Links: