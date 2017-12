Ein Toter und zwei Verletzte bei Unfall

Am Dienstagabend ist ein alkoholisierter Lenker auf der Innerkremser Landesstraße (L19) mit seinem Wagen ins Schleudern gekommen. Der Wagen flog durch die Luft und prallte gegen einen Trafo. Ein Beifahrer starb, der Lenker und ein anderer Beifahrer wurden schwer verletzt.

Der 35-jährige Lenker aus der Steiermark geriet mit seinem Pkw gegen 19.00 Uhr ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug über einen Schneewall in die Luft geschleudert, prallte nach ca. 30 Metern gegen eine Trafostation und kam auf dem Dach zu Liegen. Ein 28-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Spittal/Drau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mann saß auf dem Rücksitz, offenbar war keiner der drei Männer angegurtet.

Pkw wurde sichergestellt

Der Lenker und ein weiterer 26-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal/Drau, erlitten schwere Verletzungen und wurden von der Rettung ins Krankenhaus Spittal gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv. Der total beschädigte Pkw wurde vorläufig sichergestellt.

Die Bergearbeiten wurden von 29 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Krems durchgeführt.

Link: