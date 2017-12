Kerze löste Großeinsatz der Feuerwehr aus

In St. Paul im Lavanttal brach am Stefanitag ein Brand in einem Wintergarten eines Hauses aus. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Nachbarn schlugen Alarm. Mehr als 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Der Brand dürfte gegen Mittag in dem Einfamilienhaus ausgebrochen sein. Die Besitzer waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Nachbarn sahen aber dicke Rauchschwaden aufsteigen und verständigten die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Nachbarn den Brand mit Hilfe von Handfeuerlöschern unter Kontrolle bringen.

FF St. Paul im Lavanttal

Die Feuerwehrleute der FF St. Paul, St. Georgen und Granitztal konnten das Feuer schließlich löschen. 71 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine brennende Kerze am Tisch im Wintergarten das Feuer ausgelöst haben könnte. Niemand wurde verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.