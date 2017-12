Sternsinger sammeln für Kinder in Nicaragua

Ab Mittwoch ziehen in Kärnten 6.700 Sternsinger von Haus zu Haus. Die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sammeln jedes Jahr für insgesamt 500 Projekte, heuer unter anderem für Kinder und Jugendliche in Nicaragua.

In Nicaragua seien die Kinder und Jugendlichen besonders von Armut betroffen, sagt Stefanie Statopulos-Dohr, die Referentin der Dreikönigsaktion. Gewalt gehöre dort zu ihrem Alltag. „Unser Projektpartner unterstützt die Jugendliche dort bei der Suche nach einem Beruf und Fuß zu fassen, um eine Perspektive für ein besseres Leben zu bekommen“, sagt Statopulos-Dohr.

ORF

Seit beinahe 65 Jahren sind die Sternsinger-Kinder in Kärnten unterwegs. „Fast jedes Jahr gab es eine Steigerung bei den Spenden“, sagt Statopulos-Dohr. Im Vorjahr konnten die Dreikönigskinder alleine in Kärnten 1,46 Millionen Euro für die Projekte sammeln. In ganz Österreich wurden in den vergangenen Jahrzehnten - seit Bestehen der Dreikönigsaktion - 410 Millionen Euro Spenden - gesammelt.

Türen werden gerne geöffnet

Viele Kärntner würden den Sternsingern sehr gerne die Türe öffnen, viele würden auch schon auf sie warten. „Wenn aber viele nicht zu Hause sind und das zu oft passiert, dann sind die Kinder traurig“, sagt Statopulos. Dennoch seien alle mit großer Freude dabei. Die Dreikönigsaktion endet am 6. Jänner.