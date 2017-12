Trotz Gesetz: Wirte verbannen Raucher

Nach dem die neue Regierung das absolute Rauchverbot gekippt hat, stellen einige Kärntner Wirte freiwillig auf Nichtraucherlokale um. Wie Lehrlinge vor dem Rauch geschützt werden sollen, ist rechtlich nicht eindeutig geklärt.

Das absolute Rauchverbot in der Gastronomie kommt nicht. Darauf einigte sich die ÖVP-FPÖ-Regierung in ihrem Koalitionsabkommen. In abgetrennten Bereichen darf weiter geraucht werden. Gleichzeitig soll aber der Jugendschutz verstärkt werden. Unter 18-Jährige sollen Raucherbereiche nicht mehr betreten dürfen. Wie ein Kellnerlehrling vor rauchenden Gästen geschützt werden soll, ist rechtlich nicht gänzlich geklärt.

Mangelnde Informationen

Von der Kärntner Wirtschaftskammer heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme für den ORF: „Jugendliche sind überwiegend in Nichtraucherbereichen einzusetzen! Dieser Passus ist in einer Sozialpartnervereinbarung vorgesehen. Ob die neue Regierung hier eine Änderung vorsieht, kennen wir aufgrund von mangelnden Informationen derzeit bedauerlicherweise nicht.“

„Das ist für uns nicht umsetzbar“

Im Gasthaus „Karawankenblick“ in Keutschach darf ab 1. Jänner 2018 nicht mehr geraucht werden. Der Wirt Christian Schaschl stellt von sich aus völlig auf Nichtraucher um. Denn der Gastwirt möchte im nächsten Jahr einen Lehrling aufnehmen. Weil aber im Thekenbereich geraucht wird, dürfte ein Lehrling unter 18 Jahren dort keine Getränke ausschenken und auch keine Speisen von der Küche in die Nichtraucher-Gasträume tragen.

„Das ist für uns nicht umsetzbar.“ Auch an der Theke dürfte dann kein Essen serviert werden, wenn sich Kinder unter den Gästen befinden, so Schaschl.

„Ich bin nicht beleidigt“

Andere Lokalbesitzer sind hingegen erfreut über die neue Regelung. Im Gasthaus Laterndl, einem Beisl in Klagenfurt, wird seit 40 Jahren geraucht. Weil die Grundfläche des Gastraums weniger als 75 Quadratmeter beträgt, darf hier auch in Zukunft weiter geraucht werden. „Ich bin nicht beleidigt, dass das absolute Rauchverbot nicht gekommen ist. 80 Prozent meiner Stammgäste sind Raucher. Der Umsatz wäre sicher zurückgegangen.“