Cobra stürmte Drogenbunker in Klagenfurt

Der Polizei ist im Raum Klagenfurt ein weiterer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Vier Männer wurden verhaftet. Die Drogen im Wert von fast einer halben Million Euro wurden von Slowenien nach Kärnten geschmuggelt.

Die Drogenermittler waren den Dealern bereits seit Monaten auf der Spur. Sie hatten zwei Männer, einen 21 Jahre alten bosnischen Staatsbürger und einen 20 Jahre alten Slowenen, im Visier. Diese beiden Männer standen unter Verdacht bei regelmäßigen Fahrten von Slowenien nach Kärnten Heroin, Kokain und Ecstasy geschmuggelt zu haben. Dabei soll es sich laut Polizei um insgesamt neun Kilogramm Heroin, 500 Gramm Kokain und zumindest 350 Stück Ecstasytabletten im Wert von 450.000 Euro handeln.

Drogenkuriere flüchteten über Balkon

Vier Tage vor Weihnachten schlugen die Kriminalisten und Beamte der Spezialeinheit Cobra dann in einer Drogenbunker-Wohnung in Klagenfurt zu. Dort wurden die beiden Drogenkuriere, sowie zwei weitere Männer, die die Drogen in Klagenfurt und Krumpendorf weitergekauft haben, auf frischer Tat bei einer Suchtgiftübergabe ertappt. Die beiden Drogenkuriere versuchten über mehrere Balkone zu flüchten. Beide konnten aber nach einer kurzen Flucht festgenommen werden.

Drogen, Geld und Handys sichergestellt

In der Drogenbunker-Wohnung konnten mehrere tausend Euro, sowie Suchtgifte von der letzten Drogenlieferung, Suchtgiftutensilien und Mobiltelefone sichergestellt werden. Bei den Vernehmungen der festgenommenen Männer stellte sich heraus, dass der 21-jährige bosnische Staatsbürger bereits im April 2017 an einem Suchtgifthandel in Klagenfurt beteiligt war.

Laut Polizei dürften die beiden Drogendealer - es handelt sich dabei um zwei heroinabhängige Klagenfurter im Alter von 20 und 21 Jahren - die Suchtmittel an mindestens 25 Abnehmer verkauft haben. Alle vier Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

