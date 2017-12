Einzige Bio-Austernpilzzucht Kärntens

In Maria Rain werden die einzigen Bioausternpilze Kärntens gezüchtet. Sie wachsen auf Biostroh und sind durchaus anspruchsvoll. Geerntet wird das ganze Jahr, die Pilze sind kalorienarm und gesund, die Nachfrage steigt auch als Fleischersatz.

Sabine und Michael Jäger begannen heuer im März mit ihrer Pilzzucht. Es gilt, strengste Hygienemaßnahmen einzuhalten. Die Pilze wachsen in einem voll klimatisierten Raum zusammen mit Rosenseitlingen und Limonenseitlinge, alle in Bioqualität, so Michael Jäger. Die Pilze wachsen auf Stroh, das mit Getreidekörner geimpft wird. Zwei Wochen dauert es, bis die Pilze durch das Stroh brechen, dann kommen sie in den Zuchtraum, wo sie weiterwachsen.

„Man stellt sich das so einfach vor“

Zwei bis drei Wochen dauert es, bis aus ganz kleinen dunklen große helle Austernpilze werden und sie geerntet werden können. Der Beginn sei sehr schwierig gewesen, sagt Sabine Jäger. „Man stellt sich das so einfach vor, aber man muss viele Rahmenbedingungen schaffen, damit der Pilz gedeiht.“

Der Austernpilz Ihren Namen haben Austernpilze, weil ihre Oberfläche so ähnlich gemasert ist, wie die von Austern. Austernpilze gehören zur Familie der Seitlinge. Sie enthalten B-Vitamine und Folsäure und sind kalorienarm. Außerdem enthalten sie viel Kalium und Phosphor.

Bis zu drei Ernten pro Sack

Die Luftfeuchtigkeit beträgt zwischen 70 und 100 Prozent, jeder Pilz habe seine eigenen Bedürfnisse, so Michael Jäger. „Man muss die Temperatur und den CO2-Gehalt beobachten, dass die Frucht passt.“ Täglich mehrmals werden die Bio-Strohsäcke begutachtet und das Raumklima kontrolliert.

Vielseitig zu verwenden

Passt alles zusammen lässt sich von jedem Sack bis zu dreimal ernten. „Er wird auch Kalbfleischpilz genannt, man kann aus ihm alles machen. Man kann ihn grillen, dämpfen, panieren, zu Nudeln oder als Hauptgericht essen. Er ist sehr ballaststoffreich, er ist nicht wässrig“, so Michael Jäger.

Die gute Qualität sprach sich schon herum, die Nachfrage nach Bio-Pilzen steigt. Derzeit verkauft das Züchterpaar an die Gastronomie und am Markt. Weil es aber nicht nur frische Pilze sein müssen, tüftelt Sabine Jäger an neuen Produkten.

„Wir haben eingelegte Pilze, auch Pilzsalz. Wir haben viel vor, möchten Pilzchips produzieren, Gulasch, Sugo, als fixe Dauerware.“ Am Pilznachschub wird es nicht scheitern, denn die Pilze wachsen im Sommer wie auch im Winter.