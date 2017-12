Fünf Verletzte bei Autounfall

Am Heiligen Abend sind auf der Turracherstraße (B95) in Moosburg bei einem Verkehrsunfall fünf Personen verletzt worden, darunter ein dreijähriger Bub und ein 16-jähriges Mädchen. Zwei Notärzte und drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Um 20.45 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem Pkw von einem Gemeindeweg auf die Turracher Bundesstraße (B95). Zur gleichen Zeit war ein 34-jähriger Feldkirchner mit seinem Pkw auf der B95 untwegs. Im Kreuzungsbereich stießen die PKW zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Lenker unbestimmten Grades verletzt, außerdem ein 30-jähriger Mann und ein dreijähriges Kind, die beim zweiten Lenker mitgefahren waren.

FF Moosburg

Beide Lenker nicht alkoholisiert

Im Wagen der 52-jährigen Lenkerin wurde ein 16-jährige Schülerin aus Klagenfurt ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung durch zwei alarmierte Notärzte wurden alle beteiligten Personen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Pkws entstand Totalschaden. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B95 in der Zeit zwischen 20.45 und 22.00 Uhr in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.

FF Moosburg

An den Aufräumarbeiten waren die FF Kreggab, Seigbichl und Moosburg beteiligt. Die durchgeführten Alkotests verliefen bei beiden Lenkern negativ. Die Unfallursache wird noch ermittelt.