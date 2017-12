Dank an spendenfreudige Kärntner

Der 24. Dezember stand im ORF ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel.“ Auch im Landesstudio Kärnten wurden Spenden für Familien in Not gesammelt. Österreichweit kamen 7,9 Mio. Euro zusammen, in Kärnten rund 340.000 Euro.

Wie jedes Jahr stand auch heuer das Landesstudio Kärnten am Heiligen Abend traditionell im Zeichen der guten Sache. Vier Stunden lang wurde aus Klagenfurt gesendet - und auch die Kärntner waren spendenfreudig. Mehr als 340.000 Euro kamen zusammen, so ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard: „Das Geld bleibt in Kärnten, 20 Projekte werden damit unterstützt. Für die Betroffenen, die es dringend brauchen, ist das Geld eine Erleichterung. Vielen Dank allen Groß- und auch Kleinspendern, jede Spende hilft.“

Spenden ist natürlich nach wie vor möglich, das Spendentelefon ist unter 0800 6642412 erreichbar, gespendet werden kann auch über das Internet unter Licht ins Dunkel.