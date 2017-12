Bewaffneter Raubüberfall in Spittal

Gegen 23.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Wettlokal in Spittal an der Drau betreten. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole raubte ihr die Brieftasche und das Bargeld aus der Kassenlade.

Der Unbekannte nötigte die Frau, das Lokal durch die Notausgangstür zu verlassen, bevor er durch die Vordertür in unbekannte Richtung verschwand. Die Kellnerin traute sich nach einiger Zeit wieder in das Lokal und verständigte per Notruf die Polizei. „Sie wurde nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock“, sagte Markus Dexl, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten.

LPD Kärnten

Personenbeschreibung

Bei der sofort durchgeführten Alarmfahndung standen auch das Einsatzkommando Cobra, sowie eine Diensthundestreife im Einsatz. Der Räuber ist laut Personenbeschreibung durch die Kellnerin etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und war u.a. mit einer Jeanshose und einer hellen Jacke bekleidet. Die Höhe der Beute stand zunächst nicht fest. Das Landeskriminalamt Kärnten übernahm die Ermittlungen.