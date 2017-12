Eislaufen am Hörzendorfer See möglich

Für Hobby-Eisläufer gibt es gute Nachrichten: Nach dem Westufer des Weissensees, das seit Samstag freigegeben ist, wird die Eislauf-Saison am Sonntag offiziell auch am Hörzendorfer See bei St. Veit eröffnet.

Der Weissensee Westteil ist seit Samstag zum Eislaufen freigegeben. Ende Jänner finden am Weissensee wieder die österreichischen Meisterschaften im Eisschnelllauf statt.

Auch der Eislaufplatz beim Radlerstopp zwischen St. Veit und Liebenfels ist das Eislaufen ebenfalls möglich. Der Aichwaldsee soll am Christtag zum Eislaufen freigegeben werden, gab der Eislaufverein Wörthersee am Samstag auf seiner Homepage bekannt.

