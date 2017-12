„Christkind“ wählte heuer oft Sportartikel

Der Handel zeigt sich zufrieden mit dem Umsatz am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten. Die Geschäfte wurden regelrecht „gestürmt“, besonders gefragt waren Sportartikel. Laut Wirtschaftskammer wurden alleine in Kärnten hundert Millionen Euro ausgegeben.

Raimund Haberl, Spartensprecher der Wirtschaftskammer Kärnten, sagt, es sei äußerst beliebt, Familie und Freunden mit Geschenken eine Freude zu bereiten. „Es ist auch immer ganz stark wetterabhängig - vor allem, was die Branchen betrifft.“

Der frühe Schnee versetzte die Kärntner heuer ordentlich in Weihnachtsstimmung, so Haberl: „Der Sportartikelhandel verzeichnet ein sattes Plus, weil Schnee früh gefallen ist und die Leute Ski kaufen. Auch die Umsätze im Leder- und Schuh-Einzelhandel sind gut.“ Der Umsatz im Buchhandel, sowie der Handel mit Elektro- und Fernsehgeräten und Unterhaltungselektronik liege gleichauf mit den Vorjahren.

Engültige Zahlen der einzelnen Branchen würden erst Anfang Jänner vorliegen, da das Weihnachtsgeschäft noch bis dahin gehe. „Es wurden auch viele Gutscheine verschenkt und es kommt zu Umtäuschen. Generell ist aber zu sagen, dass bis zur letzten Woche vor dem 24. Dezember 60 Prozent der Weihnachtsumsätze getätigt werden. 30 Prozent werden in der letzten Woche vor dem 24. Dezember umgesetzt, zehn Prozent danach.“

ORF

Geschenkekauf im Internet nimmt weiter zu

2016 lagen die Umsätze in etwa in der selben Höhe wie 2015. Haberl schätzt, dass es heuer ein Plus von 1,5 Prozent geben werde. Neben den großen Städten Klagenfurt und Villach versuchen Kleinstädte sich mit speziellen Aktionen gegen die Konkurrenz durch die Einkaufszentren und den Internethandel entgegenzuwirken. So setzt etwa Feldkirchen auf eine eigene Lokalwährung, den Tiebeltaler. Mehr als 200.000 Tiebeltaler sind heuer im Umlauf, ein neuer Rekord.

Der Online-Handel habe laut Haberl in den vergangenen Jahren stetig zugenommen: „Heuer liegt das Plus bei sieben Prozent.“ Die Wirtschaftskammer gibt zu bedenken, dass die Wertschöpfung ins Ausland fließe, wenn nicht bei heimischen Online-Händlern bestellt werde.

ORF

„Krise beginnt und endet im Kopf“

Richard Oswald, Geschäftsführer des Einkaufszentrums Atrio in Villach sagte, die Stimmung unter Händerln und Kunden sei heuer gut. Letztere würden nicht nur mehr Geld ausgeben, sondern das auch mit viel Freude tun. Dazu würde eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren beitragen, mutmaßt Oswald: „Ob das die weihnachtliche Stimmung ist, durch den Winter und den Schnee, der in den Bergen liegt, das Wirtschaftswachstum, weniger Arbeitslose. Die Krise beginnt und endet im Kopf des Konsumenten. Heuer dürften wir einen Meilenstein hinter uns gelassen haben, dass die Leute spüren, dass es aufwärts geht. Das spüren auch wir im Handel ganz besonders.“

ORF

Einige Branchen - wie Juweliere - seien stark vom Weihnachtsgeschäft abhängig, so Oswald. Sie erzielen die größten Umsätze in den letzten 14 Tagen im Jahr.

ORF

24.12. mit einigen Ausnahmen verkaufsfrei

Die Kärntner Adventmärkte locken mittlerweile Tausende Besucher aus dem Ausland an. Bis zu einer halben Million Besucher werden bis zum Ende der Adventzeit allein in Villach erwartet - mehr dazu in Gute Geschäfte mit dem Adventtourismus

Nach dem Ansturm am letzten Einkaufssamstasg haben am 24. Dezember die Geschäfte geschlossen. Ausnahmen gibt es in 16 Tourismusgemeinden und für Tankstellen.

ORF

Österreichweit 1,5 Prozent mehr Umsatz

Österreichweit gibt es im Weihnachtsgeschäft ein Plus von 1,5 Prozent. Das Onlinegeschäft hat einen Zuwachs von etwa sieben Prozent. Insgesamt erwartet die Wirtschaftskammer einen bundesweiten Umsatz von 1,65 Milliarden Euro. Besonders beliebt neben Sportartikel waren heuer Gutscheine. Mehr dazu in Weihnachtsgeschäft: Plus für stationären Handel.