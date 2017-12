Zahlreiche Jubiläen im Kulturjahr 2017

Das Kulturjahr 2017 in Kärnten war vor allem von Bestandsjubiläen geprägt. Gefeiert wurden 50 Jahre Bilhauersymposion Krastal, 40 Jahre Musikwochen Millstatt, 25 Jahre ARBOS, 20 Jahre Musilhaus und viele mehr.

Am besten bilanzierten in diesem Kulturjahr die Sonderausstellungen mit Weltstars der bildenden Kunst. Über mehr als 22.000 Besucher konnte sich die Stadt Bleiburg mit der Gottfried Helnwein Ausstellung freuen - mehr dazu in Helnwein-Ausstellung siedelt nach Hamburg. 12.000 Kunstinteressierte besuchten die Mirò-Schau im Stadtturm von Gmünd. Das sind um 4.000 Gäste mehr als im Rekordjahr 2016 - mehr dazu in Joan Miró und die Poesie der Farbe.

Die Museumslandschaft Kärntens wurde aber - trotz zwischenzeitlich angekauftem Depot für das Landesmuseum - ärmer. Dieses schloss in Langen Nacht der Museen, während der sich heuer 32.000 Menschen in Kärntens Kultureinrichtungen tummelten, die Pforten seines Zentralbaues Rudolfinum bis zur geplanten Wiedereröffnung Anfang der 2020er Jahre - mehr dazu in Neues Depot für „Schatz des Landes“. Eingefrorenes Warten als Romaninhalt brachte dem em jungen Dramatiker Ferdinand Schmalz heuer die Ingeborg Bachmannpreis ein - mehr dazu in Ferdinand Schmalz gewinnt Bachmannpreis.

Turrini kritisiert in Rede „Gaunereien“

Anerkennung für sein Gesamtwerk in Form des Landeskulturpreises wurde - nach einem Disput zwischen dem Kulturreferenten und dem Kulturgremium - dem Schriftsteller Peter Turrini zuteil - mehr dazu in Disput um Landeskulturpreis für Literatur. Dieser widmete sein Preisgeld Minderbemittelten und brachte Kritik an: „Im letzten Jahr wurden in Österreich von 73 großen Unternehmen geschätzte 15 Milliarden an unversteuerte Gewinnen ins Ausland verschoben. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie viele Kindergärten, Schulen und Straßen durch solche Gaunereien nicht gebaut werden können.“

Mit zahlreichen Projekten schlug sich das Gedenkjahr 500 Jahre Protestantismus in Kärnten nieder, wie im Villacher Stadtmuseum oder mit der Uraufführung eines Auftragswerks des Stadttheaters Klagenfurt „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ - mehr dazu in Stadttheater: Uraufführung für Luther-Stück.

Den Theaterspielplan der freien Szene bestimmten diverse runde Geburtstage von Schriftstellern wie Werner Kofler, zu dessen 70-er das Theater Wolkenflug sein Stück „Tanzcafe Treblinka“ brachte - mehr dazu in „Tanzcafe Treblinka“ in Kammerlichtspielen.

Goldener Landesorden für Handke

Zum 75. Geburtstag von Peter Handke am 25. November gab es dessen Publikumsbeschimpfung - mehr dazu in Veranstaltungsreigen zu Handkes 75. Geburtstag. Handke wurde von der Politik statt des silbernen doch noch der goldene Landesorden zuerkannt - mehr dazu in Doch noch Goldorden für Handke.

Zu den Jubilaren zählten heuer auch der Schriftsteller Florian Lipus und der Maler Peter Krawagna, beide begingen ihren 80. Geburtstag, Cornelius Kolig seinen 75.

Der gebürtige Kärntner Regisseur Martin Kusej wurde zum Intendanten des Burgtheaters bestellt. Er sagte bei seinem „Amtsantritt“, das Burgtheater müsse beispielhaft wieder eine klare Haltung zeigen: „Ich meine das überhaupt nicht parteipolitisch, ich meine aber trotzdem, dass es an der Zeit ist, wieder politisch zu werden“ - mehr dazu in Kärnten „stolz“ auf Martin Kusej.

Musikalisch ließ der Carinthische Sommer heuer mit der Uraufführung der Kirchenoper Hemma- eine Weibspassion vom Kärntner Komponisten Bruno Strobl aufhorchen, die erstmals nicht nur in der Ossiacher Stiftskirche, sondern auch in der Basilika Sankt Andrä im Lavanttal aufgeführt wurde. Dies ist ein erster Schritt zu einer Ausweitung des größten Musikfestival Kärntens auf das ganze Land - mehr dazu in Carinthischer Sommer ohne „Elfenbeinturm“.

Das Jubiläum 40 Jahre Musisches BRG war programmatisch für das Musikforum Viktring - mehr dazu in Vielfalt beim Musikforum Viktring. Gefeiert wurden außerdem 30 Jahre Wieser Verlag - mehr dazu in Wieser-Verlag: 1.400 Bücher in 30 Jahren und zehn Jahre Gitarrenfestival Millstatt, 70 Jahre Dante Alighieri in Kärnten, sowie 25 Jahre Spectrum Villach.