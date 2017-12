Fünf Verletzte bei Alko-Unfällen

Zu mehreren Verkehrsunfällen, an denen alkoholisierte Fahrzeuglenker beteiligt waren, ist es in Kärnten seit Freitagabend gekommen. Insgesamt fünf Personen wurden verletzt.

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Packerstraße in Frantschach gewesen sein. Ein 35 Jahre Mann aus dem Bezirk Wolfsberg kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er prallte zunächst gegen eine Steinmauer und anschließend frontal gegen das Auto einer 18 Jahre alten Frau. Beide Lenker wurden leicht verletzt. Ein Alkotest beim 35 Jahre alten Mann verlief negativ.

Ein 43 Jahre alter Mann aus dem Bezrik Spittal an der Drau kam in Millstatt mit seinem Auto schwer betrunken auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Pkw eines 61 Jahre alten Spittalers. Die beiden Fahrzeuglenker und die Beifahrerin des 61-Jährigen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Mit Pkw in Punschhütte gekracht

Zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall kam es am frühen Abend am Christkindlmarkt in Völkermarkt: Ein 85 Jahre alter Pensionist krachte mit seinem Auto gegen eine Punschhütte. Eine 55 und eine 37 Jahre alte Frau wurden dabei unbestimmten Grades verletzt, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Pensionist blieb unverletzt - mehr dazu in Pkw krachte in Christkindlmarkt-Stände.