Spittaler am Scharnik von Lawine getötet

Ein 43 Jahre alter Mann aus Spittal an der Drau ist am Freitag bei einer Skitour auf den Scharnik in der Kreuzeckgruppe von einer Lawine erfasst worden. Er konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.

Der Mann brach am Freitagvormittag alleine zu einer Skitour auf. Als er bis 15.00 Uhr nicht zurückgekehrt war und auch telefonisch nicht erreicht werden konnte, verständigten seine Eltern die Polizei. An der Suche beteiligten sich der Polizeihubschrauber und die alpine Einsatzgruppe der Polizei.

Polizei ermittelt noch wegen Unfallhergangs

Gegen 16.30 Uhr entdeckte die Hubschrauberbesatzung etwa 150 Meter unterhalb des Gipfels einen Lawinenkegel und flog die Einsatzbeamten dorthin. Der Vermisste konnte nur mehr tot aus der Lawine geborgen werden. Die genauen Unfallumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.