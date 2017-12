Weihnachten hinter Gittern

An die 390 Menschen in Kärnten verbringen Weihnachten heuer in Haft. In der Justizanstalt Klagenfurt wird Weihnachten mit einer kleinen Feier für alle begangen, die daran teilnehmen wollen. Gefeiert wird allerdings ohne Familie und Freunde.

Die Justizanstalt Klagenfurt wurde schon im Advent weihnachtlich geschmückt, es gibt Adventkränze und es werden - vor allem mit jugendlichen Häftlingen - sogar Kekse gebacken. Auf der Jugendabteilung dürfen die Häftlinge am Tag vor dem Heiligen Abend mit den Eltern feiern. Dazu werden Musikgruppen eingeladen.

Traditionelles Essen: Selchwurst und Sauerkraut

Am Heiligen Abend selbst macht Pater Anton eine Runde und spricht mit allen, die das möchten. Traditionell weihnachtlich ist auch im Gefängnis das Essen am Heiligen Abend, sagte Harald Streicher, der Vollzugsleiter der Justizanstalt Klagenfurt: „Bei uns gibt es zu Mittag Schweinebraten mit Reis und Salat. Am Abend gibt es traditionell Selchwurst und Sauerkraut. Für die moslimischen Insassen gibt es natürlich etwas anderes. Da gibt es dann Wurst vom Rind mit Sauerkraut.“

Heuer keine Weihnachtsamnestie bewilligt

Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es für einige Häftlinge die Hoffnung auf eine Weihnachtsamnestie. Die Justizanstalt richtet für Häftlinge, für die eine Amnestie prinzipiell in Frage kommt, einen Antrag an das Justizministerium. Nach einer eingehenden Prüfung spricht dann der Bundespräsident die Amnestie aus. Streicher: „Heuer haben wir für sechs Leute zu Weihnachten eine Amnestie beantragt, leider wurde sie für keinen bewilligt. Vermutlich ist die Prüfung, ob sie nach der Haft ein redliches Fortkommen haben, ob für Wohnung und Auskommen gesorgt ist, negativ ausgefallen.“

Neue Justizanstalt in Kärnten geplant

Noch keine konkrete Lösung gibt es für den Platzmangel in der Justizanstalt Klagenfurt. Eine weitere Justizanstalt wäre dringend nötig, doch derzeit stehe noch kein Budget, sagte Streicher: „Unser Informationsstand ist derzeit so: Wenn das Finanzministerium die Mittel bewilligt, wird in Kärnten eine Justizanstalt für voraussichtlich 400 Personen errichtet.“ Wo diese errichtet würde stehe noch nicht fest - mehr dazu in Gefängnis voll: Stockbetten für Häftlinge.