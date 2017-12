Erstmals mehr als drei Millionen Urlaubsgäste

Erstmals in der Geschichte des heimischen Tourismus kann Kärnten mehr als drei Millionen Urlaubsgäste verzeichnen. Am Freitag kam der „drei Millionste Urlaubsgast“ in Kärnten an. Es ist eine Urlauberin aus Deutschland, die mit ihrer Familie seit Jahren nach Kärnten reist.

Der Kärntner Tourismus ist wieder spürbar im Aufwind. Das zeigt der neue Urlauberrekord. Nach einer erfolgreichen Sommerbilanz mit 2.236.229 Ankünften (+6 Prozent) und 9.564.428 Übernachtungen (+3,8 Prozent) biegt Kärnten nun mit diesem besonderen Ereignis in die Zielgerade des Jahres 2017. An die Nächtigungsrekorde mit 16 Millionen Übernachtungen Anfang der 1980er-Jahre kommt der Tourismus aber noch nicht heran. Gäste bleiben in der Regel deutlich kürzer als vor 30 Jahren.

Jubiläumsgast feiert Weihnachten auf der Turrach

Der drei Millionste Gast ist einer Urlauberin aus der Nähe von Düsseldorf, die mit Gatten, Kindern und Schwiegereltern die Weihnachtsferien auf der Turracher Höhe in der Region Nockberge verbringen wird. Gemeinsam mit Tourismuslandesrat Christian Benger hieß Kärnten Werbung Geschäftsführer Christian Kresse den „drei Millionsten Urlaubsgast“, der sich an Bord der Eurowings Maschine von Köln nach Klagenfurt befand, in Kärnten willkommen: „Ich freue mich sehr, dass wir diesen Meilenstein in der Tourismusgeschichte unseres Landes heute gemeinsam begehen können und danke allen Unternehmern und Partnern der Kärntner Tourismuswirtschaft, die diesen Erfolg möglich gemacht haben,“ sagte Kresse.

Bei der Begrüßung der Urlauberin aus Düsseldorf, waren auch weitere Vertreter von Landesregierung und Wirtschaftskammer dabei. Benger und Kresse überreichten der Familie einen Gutschein für einen Sommerurlaub inklusive Kärnten Card sowie einen Korb mit regionalen Produkten aus Kärnten.