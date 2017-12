Krankenkasse: Kein Ärzteengpass zu Feiertagen

Die Feiertage stehen bevor, auch viele Ärzte gehen auf Urlaub und schließen ihre Praxen. Laut Kärntner Gebietskrankenkasse sollte jeder zweite Allgemeinmediziner seine Ordination geöffnet haben. Es sollte zu keinen Engpässen kommen, hieß es am Freitag.

Das Krankenhaus sollte nur Anlaufstelle für diejenigen sein, die stationär aufgenommen werden müssen. Elke Jenkner, Abteilungsleiterin der Kärntner Gebietskrankenkasse für Vertragspartner, beruhigt. Heuer sollten genügend Ärzte offen halten: „Wir hoffen, dass wir rechtzeitig reagiert haben. Gemeinsam mit der Ärztekammer haben wir alle Ärzte in Kärnten gebeten, die Anwesenheiten zwischen den Feiertagen zu melden.“

Mit Kindern zum Allgemeinmediziner

Es habe viele Rückmeldungen gegeben, die Versorgung zwischen Feiertagen bis zum 6. Jänner sei in allen Bezirken bei den Allgemeinmedizinern gewährleistet, so Jenker. Wenn ein Kind in dieser Zeit krank wird und kein Kinderarzt verfügbar ist, sollte man sich an einen Allgemeinmediziner wenden. Die Ärzteversorgung ist in dem Städten besser, als auf dem Land, sagt Jenkner, weil es im städtischen Bereich mehr Planstellen gebe.

Öffnungszeiten von praktischen, Fach- und Wahlärzten findet man auf der Homepages der Ärztekammer und der Gebietskrankenkassa.

Links als .pdf

Informationen der Ärztekammer nach Rückmeldungen der Ärzte:

Bereitschaftsdienste

Anwesenheitsliste Allgemeinmediziner

Fachärzte

Wahlärzte

Links: