Liebenfels: Drei neue Firmen siedeln sich an

Vor einem Jahr ist das Sägewerk Liebenfels geschlossen worden. Nun verkaufte die Firma Hasslacher das Areal an den früheren Eigentümer Andreas Kogler und an RZ Pellets. Drei Firmen siedeln sich an, 50 bis 60 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Die Hasslacher Gruppe verlagerte die Sägeproduktion an ihren Stammsitz nach Sachsenburg, 55 Mitarbeiter waren von der Schließung betroffen – mehr dazu in Sägewerk der Hasslacher/Norica-Gruppe sperrt zu. Nun gibt es mit dem Verkauf des Areals wieder wirtschaftliche Hoffnung für die Region. Über den Verkaufspreis für das Sägewerks-Areal sei Stillschweigen vereinbart, sagte Hasslacher-Chef Christoph Kulterer. Fest steht, dass der frühere Eigentümer Andreas Kogler den Großteil des acht Hektar großen Geländes zurück kaufte. Aus „Heimatgefühlen“ und weil er ohnehin einen Standort gesucht habe, so Kogler gegenüber dem ORF Kärnten.

St. Veiter Firmen werden übersiedelt

Kofler will die bisher in Viktring ansässige Photovoltaik-Firma Energetica und die Firma SOLeEnergy aus St. Veit nach Liebenfels übersiedeln. An beiden Unternehmen hält er Anteile. Sie sollen künftig in Liebenfels Photovoltaikanlagen und Stromtankstellen herstellen. Um die 50 Arbeitsplätze seien geplant, so Kogler.

Neues Pelletswerk in Liebenfels

Knapp ein Viertel des Sägewerksgeländes übernahm die Firma RZ Pellets. Das Unternehmen plant hier sein insgesamt sechstes Pelletswerk mit einer Jahresleistung von rund 50.000 Tonnen zu errichten. In Österreich ist RZ Pellets mit einer Jahresleistung von 300.000 Tonnen Marktführer. Der Bau soll laut Geschäftsführer Dietmar Riegler im Frühjahr beginnen, das Werk im Herbst in Betrieb gehen. Sechs bis zehn Arbeitsplätze habe RZ Pellets in Liebenfels geplant.