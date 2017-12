Modine-Sozialplan ausgearbeitet

Die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) hat am Mittwochnachmittag in einer Aussendung mitgeteilt, dass es eine Arbeitsstiftung für die 150 Betroffenen der Schließung des Modine-Werkes in Kötschach-Mauthen geben werde. Ein Sozialplan sei erfolgreich abgeschlossen worden.

Der Sozialplan beinhaltet eine freiwillige Abfertigung und ein Punktesystem, welches soziale Belange berücksichtigt. Auch eine Arbeitsstiftung, an deren Finanzierung sich Konzern, Land und Arbeitsmarktservice beteiligen, wurde im Rahmen des Sozialplans beschlossen, erklärte Betriebsrat Michael Gassmayer in einer ersten Stellungnahme.

Betriebsversammlung am Donnerstag

Am Donnerstag um 10.00 Uhr sollen alle Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsversammlung über das Ergebnis informiert werden, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Der Sozialplan sei vorbehaltlich der Zustimmung durch die Belegschaft ausverhandelt worden. Er gehe aber davon aus, dass diese ihr Einverständnis geben werde, so der Betriebsrat.

Letztlich hätten sich beide Seiten bewegt: Die Forderungen der Produktionsgewerkschaft PRO-GE werden mit dem ausgehandelten Sozialplan aber erfüllt, so Gassmayer. Man hätte - das oben genannte Punktesystem betreffend - einen Punktewert vereinbart. Außerdem soll den Mitarbeitern die Möglichkeit geboten werden, sich umzuschulen. Die Arbeitsstiftung wird vom Modine-Konzern, dem Land und dem AMS finanziert. Sie werde wohl wohl Ende Jänner, Anfang Februar werden, so Gassmayer.

Hoffnung auf Nachnutzung von Werkshalle

Er hat auch Hoffnungen, dass die stillgelegte Werkshalle in Kötschach-Mauthen wieder mit Leben erfüllt werden könnte. Für die Region sei wünschenswert, dass von der Politik und den Institutionen rasch ein Nachnutzungskonzept erarbeitet werde.

Einzelne Anfragen für das 52.000 Quadratmeter große Werksgelände gebe es bereits, bestätigt der Kötschacher Bürgermeister Walter Hartlieb. Noch seien diese aber wenig konkret, weil zuerst ein Verkaufspreis für die Liegenschaft ermittelt werden müsse.

Links: