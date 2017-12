Gute Wünsche schön verpackt

Drei Tage bleiben noch Zeit, um ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Man kann auch gute Wünsche weiterschenken. Für diese immateriellen Geschenke gibt es jetzt eine passende Verpackung aus Kärnten, den Wishkey, Wunschschlüssel.

Weihnachten ist Zeit des Wünschens und des Schenkens. Doch es gibt auch Geschenke, die keinen materiellen Wert haben. Wenn man einem lieben Menschen Glück, Erfolg und Gesundheit wünscht zum Beispiel. Für diese Herzenswünsche erfanden drei Freunde eine Verpackung. Einer hatte die Idee, einer ist für die künstlerische Umsetzung zuständig und einer vervielfältigt die kleinen Schmuckstücke in seiner Zinkgießerei. Sie nannten diese verpackten Wünsche Wishkeys (Wunschschlüssel). Man kann seine guten Wünschen auf einen Zettel schreiben und diesen im Whishkey versperren.

Der Wishkey soll wie ein Talismann wirken

Ideengeber Robert Stadler: „Ich wollte, dass man Wünsche veschenken kann. Der Wishkey soll beim Beschenkten bleiben und ihn begleiten, ähnlich wie ein Talismann. Ein Begleiter, der ihn immer an Positives erinnert.“

Der Ferlacher Künstler und Diplompädagoge an der Ferlacher HTL, Joe Palle, ist der kreative Kopf des Projektes: „Seit 20 Jahren versuche ich, Kunstwerke aus nichts zu schaffen. Das ist das Samenkorn, dass ich schon lange mit mit herumtrage, dass man das zum Leben bringt. Die Menschen verinnerlichen das für sich selbst, das wollten wir spürbar machen, wenn sie es in die Hand nehmen und aufsperren.“

Schüler der HTL Ferlach unterstützen ihn bei der Umsetzung der Wunschschlüssel-Prototypen und sammeln so Praxis. Sie teilen aber auch auch die Begeisterung für die Idee. Denise Tomaschitz war beim Projekt dabei: „Wenn man einen Wunsch hat, steht der meistens in den Sternen. So hat man aber was zum Angreifen, das ist handfest und gibt Hoffnung.“

Die sehr persönliche Gedanken bleiben ab diesem Zeitpunkt für immer im Inneren des Wunschschlüssels verborgen. Das Wort Frieden in 133 Sprachen ziert den besonderen Friedens-Wishkey. Damit will man nun ein zusätzliches Zeichen setzen und mit dem Gedanken an den erhofften Weltfrieden weihnachtliche Wärme verbreiten.

