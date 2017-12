Uni-Trinkwasser war Monate verkeimt

Seit September gibt es an der Uni Klagenfurt Probleme mit dem Trinkwasser - es wurde eine erhöhte Anzahl von Bakterien gemessen. Am Dienstag beginnt die Desinfektion der Leitungen.

Pseudomonaden sind Bakterien, die im Boden, auf Pflanzen, Tieren oder eben auch im Wasser vorkommen. Sie können, vor allem bei schwachem Immunsystem, Atembeschwerden verursachen. Messungen an der Uni ergaben im September, dass die Dosis an Pseudomonaden im Trinkwasser erhöht ist. Betroffen sind der Nordtrakt, der Südtrakt, der Zentraltrakt und das Sportinstitut USI.

Am Dienstag wird das Wasser mit Silberionen desinfiziert. „Damit sollte die Trinkwasserqualität sofort wiederhergestellt werden“, sagte Universitätssprecherin Annegret Landes. Zur Sicherheit werde das Wasser aber nach der Desinfektion noch einmal untersucht. In dieser Woche werden laufend Messungen durchgeführt, die Ergebnisse erwartet man noch vor Weihnachten. Auch danach sollen laufend Wasserproben untersucht werden. Im Februar, während der Semesterferien, soll noch eine weitere Desinfektion mit Silberionen stattfinden.

Überbrückung mit Trinkwasserspendern

Zu einer Wasserunterversorgung kam es laut Landes seit September nicht. Es wurden Trinkwasserspender aufgestellt, im Zuge der Sanierung wurden auch Trinkwasserbrunnen gebaut, die direkt von einer Kaltwasserzentrale gespeist werden. Landes: „Die Versorgung mit Trinkwasser war immer sichergestellt.“

Keine erhöhte Anzahl an Erkrankungen

Bei Menschen mit intaktem Immunsystem führen Pseudomonaden selten zu Erkrankungen. Zu einer erhöhten Anzahl von kranken Studierenden oder Universitätsmitarbeitern sei es wegen der Bakterien im Wasser nicht gekommen, so die Universitätssprecherin. Die Zahl der Pseudomonaden im Trinkwasser sei auch nur leicht erhöht gewesen, Gefahr für die Gesundheit habe keine bestanden.

Probleme mit Pseudomonaden gibt es seit Oktober auch in einer Klagenfurter Wohnanlage. Schon 2015 wurden Bakterien in der Wasseranlage festgestellt, seit damals gibt es immer wieder Probleme – mehr dazu in Wasser in Wohnanlage immer wieder verkeimt (kaernten.ORF.at, 10.11.2017).