Wasserrettung Wolfsberg sperrt zu

Die Einsatzstelle Wolfsberg der Österreichischen Wasserrettung wird mit Jahresende ihre Tätigkeit beenden. Zuletzt waren nur noch rund sechs Leute regelmäßig im Einsatz, es fehlte der Nachwuchs.

Einsatzstellenleiter Florian Babic sagt gegenüber dem ORF, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber der Verein löse sich mit Jahresende auf. Ursache sei der Mangel an aktiven Mitgliedern, die über ausreichend Tagesfreizeit verfügen. Eine der wesentlichen Aufgaben, die Schwimmausbildung und Betreuung von Veranstaltungen untertags, konnte nicht mehr ausreichend gewährleistet werden. Waren in den besten Zeiten rund 30 Mitglieder im Einsatz, waren es zuletzt nur noch sechs.

Immer weniger Nachwuchs

Man habe seit einigen Jahren einen Schwund an Nachwuchs festgestellt, so Babic. Manche seien studieren gegangen und nicht zurückgekommen, andere hätten Familien gegründet oder pendeln beruflich. Unter der Woche stehen sie daher nicht mehr zur Verfügung. Man habe die Erwartungen der Bevölkerung mit so wenigen Leuten nicht mehr erfüllen können. Nach 52 Jahren habe man sich daher entschlossen, den Stützpunkt zu schließen.

Babic und die restlichen Mitglieder werden aber auf jeden Fall weitermachen, entweder bei der Einsatzstelle St. Andrä oder Klopein, das werde man noch sehen, so Babic. Die Betreuung des Einsatzgebietes Wolfsberg wird in Zukunft durch diese beiden Einsatzstellen abgedeckt werden.

