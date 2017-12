Leichenfund gibt Polizei Rätsel auf

In Bodensdorf am Ossiacher See ist am Samstag ein 19-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden oder ein Zusammenhang zur Drogenszene werden derzeit nicht ausgeschlossen.

Bekannt ist bislang, dass der junge Mann am Samstag in seinem Haus in Bodensdorf am Ossiacher See (Bezirk Feldkirchen) tot aufgefunden wurde. Bezirkspolizeikommando und Landeskriminalamt nahmen umfangreiche Ermittlungen in alle Richtungen auf. Ein Fremdverschulden wird bislang nicht ausgeschlossen.

Ausgeschlossen wird auch nicht, dass der 19-Jährige an Drogenkonsum gestorben sein könnte. Es gibt laut Polizei „vage Hinweise“, dass der junge Mann Kontakte zur Drogenszene hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Todesursache eine Obduktion der Leiche an, ein Ergebnis wird für Montag erwartet.