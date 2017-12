Koalition: Drei Kärntner auf Ministerliste

Auf der Ministerliste der neuen türkis-blauen Bundesregierung befinden sich mit Josef Moser, Elisabeth Köstinger und Herbert Kickl auch drei Kärntner. Das neue Regierungsteam soll am Samstagnachmittag präsentiert werden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab am Samstag grünes Licht für die ÖVP-FPÖ Regierung geben – mehr dazu in ÖVP-FPÖ-Koalition: Van der Bellen gibt grünes Licht news.ORF.at). Am Nachmittag sollen dann der Koalitionspakt und das Regierungsteam vorgestellt werden.

APA/Herbert Neubauer Elisabeth Köstinger]]

Es könnten auch drei Kärntner im neuen Team sein. Josef Moser ist als Minister für Justiz und Staatsreform vorgesehen, Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger wechselt angeblich ebenfalls in die Regierung und übernimmt die Agenden Nachhaltigkeit, sprich Landwirtschaft und Umwelt, sowie Tourismus, Innenminister soll der bisherige FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl werden.

Rechnungshofprüfer wird türkiser Minister

Josef Moser wurde 1955 in Lienz geboren und wuchs in Kärnten auf. Als Jurist ist Moser für das Justizressort durchaus geschaffen. Politisch groß wurde der 62-Jährige im Umfeld der FPÖ, das Ministeramt verdankt er dagegen der ÖVP. Moser galt als größter Coup in Sebastian Kurz’ Quereinsteiger-Riege.

APA/Herbert Pfarrhofer

Jörg Haider war Moser im Rahmen von dessen Aktivitäten in einer Initiative gegen Bahnlärm in Kärnten aufgefallen, der Jurist sollte in den folgenden Jahren einer seiner wichtigsten Wegbegleiter werden. Von 1992 bis 2002 war er FPÖ-Klubdirektor im Nationalrat, 2003 kehrte Moser dem Hohen Haus den Rücken zu. 2004 wurde er für zwölf Jahre Rechnungshof-Präsident, in dieser Funktion mahnte er oft die Notwendigkeit von Staatsreformen ein. Zu seinem Abschied hinterließ er ein Positionspapier mit 1.007 Empfehlungen.

Kickl: „Habe ein sehr, sehr gutes Gefühl“

Die zahlreichen Bedenken, dass sowohl Innen- als auch Verteidigungsministerium künftig in blauer Hand sein werden, wiesen die FPÖ-Spitzen am Samstag zurück. Der künftige Innenminister Herbert Kickl meinte: „Niemand muss sich fürchten.“ Man gehe mit der Verantwortung, die man übertragen bekommen habe, sorgsam um. Kickl zeigte sich überzeugt, dass die neue Regierung „harmonisch“ zusammenarbeiten werde. „Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl.“ In den zwei Monaten der Verhandlungen „sind wir uns näher gekommen“. Es gebe ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Parteien.