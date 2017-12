Flughafen: Warten auf Teilprivatisierung

Am Flughafen Klagenfurt kommt Samstagnachmittag die erste „EasyJet“-Maschine aus London-Gatwick an. Die Entscheidung, wer künftig Mehrheitseigentümer des Flughafens wird, verschiebt sich allerdings ins neue Jahr.

Die Ankunft der ersten „easyJet“-Maschine am Samstagnachmittag am Flughafen Klagenfurt wird mit einem großem Medientermin gefeiert. Vorerst handelt es sich um eine bis April begrenzte wöchentliche Verbindung, die britische Touristen von London-Gatwick zum Skiurlaub nach Kärnten bringen soll. Flughafen-Geschäftsführer Michael Kunz geht aber nicht von einem einmaligen „EasyJet“-Gastspiel aus. Er sieht Chancen, dass die Billigfluglinie die Verbindung ab dem kommenden Winter ausbauen könnte.

Entscheidung über Teilprivatisierung im Jänner

Noch offen ist unterdessen, wer künftig Mehrheitseigentümer am Flughafen wird. 74 Prozent sind ja zur Teilprivatisierung ausgeschrieben, das Land und die Stadt Klagenfurt wollen nur die Sperrminorität behalten. Nach dem Ende der Angebotsfrist am 2. Oktober wurde noch eine Entscheidung für Ende November angekündigt. Mittlerweile ist klar, dass diese wohl frühestens im Jänner fallen wird.

ORF

Haselsteiner vs. Orasch?

Mit offiziellen Aussagen halten sich alle Beteiligten sehr zurück, es dürften aber nur noch zwei Bieter im Rennen sein: Zum einen Hans Peter Haselsteiner mit der Strabag, zum anderen Immobilienentwickler Franz Orasch mit seiner Lilihill Capital Group, der in der Klagenfurter Innenstadt eine Reihe von Gebäuden gekauft hat. Orasch war für den ORF nicht erreichbar, Haselsteiner will derzeit keine Stellungnahme abgeben. Für den Fall des Zuschlags kündigte er aber bereits an, seine Bietergesellschaft für weitere Investoren zu öffnen.

Links: